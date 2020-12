E ora c’è anche un down di Telegram

Alle 14.28 di oggi si è registrato il picco massimo del Telegram down. L’applicazione di messaggistica – che nell’ultimo periodo è entrata nell’occhio del ciclone per i contenuti di alcune chat dove si diffondono video dalle immagini sensibili – ha avuto un malfunzionamento nella giornata di oggi, soprattutto nel continente europeo.

LEGGI ANCHE > Stamattina è il turno di un down di Poste Italiane

Telegram down, cosa sta succedendo e dove

In Italia, nella fattispecie, si registra un down di Telegram soprattutto intorno alle aree urbane di Milano e Roma, mentre altri problemi sono diffusi anche nel nord Europa (soprattutto Francia settentrionale e Gran Bretagna) e in Spagna, con down diffusi intorno all’area metropolitana di Madrid.

I principali problemi si riscontrano già a partire dall’accesso all’applicazione, mentre per quanto riguarda la navigazione, una bassa percentuale di utenti ha segnalato rallentamenti e difficoltà nei caricamenti. Il down di Telegram è stato riconosciuto anche dallo stesso servizio di comunicazione dell’applicazione che, su Twitter, ha diffuso questa comunicazione ufficiale: «Alcuni dei nostri utenti, principalmente in Europa e Medio Oriente, stanno attualmente riscontrando problemi di connessione. Stiamo lavorando per riportarli online. Per favore aspetta, e scusa per l’inconveniente!», il tutto corredato da una emoticon con il cappello da cowboy.