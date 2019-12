Luigi Di Maio aveva presentato la proposta di istituire il “team del futuro” questa estate. Un gruppo composto da 12 persone con il ruolo di coordinare le attività, nazionali e regionali, sui medesimi temi. Da oggi fino a sabato gli iscritti a Rousseau potranno votare i loro candidati preferiti: tra i nomi in lizza ci sono anche quelli di Danilo Toninelli e Paola Taverna.

Toninelli e Taverna candidati come facilitatori per il “team del futuro” del M5S

Dalle ore 10:00 di giovedì 12 dicembre fino alle ore 15:00 di sabato 14 dicembre gli iscritti a Rousseau sono chiamati a votare sulla piattaforma per «decidere i componenti del Team del Futuro e confermare o meno i nominativi dei facilitatori nazionali delle 6 aree organizzative proposti dal capo politico». Così si legge sul Blog delle Stelle, dove vengono presentati anche i 6 candidati da confermare a capo dei gruppi, ovvero i cosiddetti “facilitatori”. L’elenco vede Barbara Floridia per Formazione e personale, Emilio Carelii per la Comunicazione, Ignazio Corrao per il Supporto Enti locali amministrati dal MoVimento 5 Stelle, Enrica Sabatini per il Coordinamento affari interni. E poi ci sono anche altre due figure politiche del Movimento che hanno attirato in diverse occasioni molta attenzione su di sé, non sempre per motivi di elogio. Si tratta dell’ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel Governo Conte I Danilo Toninelli, indicato come facilitatore per il gruppo su Campagne elettorali e la vicepresidente del Senato della Repubblica Paola Taverna.

Sparito il team di Elisabetta Trenta

È sparito invece il nome di Elisabetta Trenta, insieme all’intero gruppo che lei aveva proposto per in lavori in tema di settore Sicurezza e Difesa. A far desistere Di Maio pare sia stata tutta la vicenda legata alla casa di rappresentanza dell’ex ministro, poi intestata al marito.

