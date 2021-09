Twitter, il tasto edit e quelli del segno della Vergine

I nati sotto il segno della Vergine sono stati chiamati in causa come ragione per la quale il tasto edit Twitter non sia necessario

Ogni volta che Twitter annuncia una modifica si scatena un putiferio e, nelle richieste sotto i vari post, la domanda è sempre una: quando inserirete il taso edit Twitter? Una questione che sta a cuore a moltissimi user e che, già in passato, è stata affrontata. Tra gli ultimi annunci fatti in merito c’era anche la possibilità di modificare i tweet a pagamento entro sei secondi.

Insomma, le ipotesi non sono mai mancate e sicuramente quell’edit button accende gli animi. Twitter lo sa e, oggi, ha twittato una frase che, in pochissimo tempo, ha già collezionato decine di migliaia di reazioni tra retweet, mi piace e commenti.

Quel tasto edit Twitter che non serve a quelli del segno della Vergine

virgos don’t need an edit button — Twitter (@Twitter) September 9, 2021

«Quelli del segno della Vergine non hanno bisogno del tasto edit». Qualche semplice parola e, come si vede andando sotto il cinguettio, si è scatenato il putiferio. Putiferio al quale Twitter contribuisce rispondendo anche agli users che sottolineano, giustamente, di non essere della Vergine. La battuta fatta dal profilo Twitter della piattaforma di Jack Dorsey strizza l’occhio al fatto che, notoriamente, le persone nate sotto il segno della Vergine sono precise e puntuali. Ecco che allora, in piena Virgo Season – che inizia il 23 agosto e termina il 22 settembre – Twitter decide di scherzare sul tanto desiderato edit button.

yup and we’re not afraid to say it — Twitter (@Twitter) September 9, 2021

Nei commento, ovviamente, è tutto un fiorire di battute sulle persone della Vergine – a cui i social media manager di Twitter rispondono più che volentieri, alimentando l’interazione – e di richiesti di chi, non essendo Vergine, vorrebbe quel tasto edit per riuscire a rimediare ai refusi fatti nel corso della stesura del tweet. Niente da fare, almeno per ora.