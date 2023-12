Quanto costano skipass e alloggi per le destinazioni italiane nel 2023/2024

Ami le piste innevate e il clima rigido della montagna in inverno? Cerchi una destinazione per le tue vacanze ad alta quota? In questo articolo, ti aiuteremo nella scelta della destinazione perfetta per la tua settimana bianca, che tu sia o meno un habitué della montagna.

La scelta della località dove passare una settimana bianca dipende, infatti, da diversi fattori: ad esempio, se sei un appassionato di sport invernali, potresti cercare destinazioni con piste eccellenti e vari servizi di noleggio attrezzatura; mentre se preferisci il completo relax, potresti optare per destinazioni con opzioni di benessere come spa e centri termali.

Come scegliere la destinazione per una settimana bianca

Decidere la meta ideale per una settimana bianca può sembrare un’impresa ardua, soprattutto con così tante incantevoli località montane tra cui scegliere. Per aiutarti a scegliere il luogo perfetto per la tua avventura invernale, ti consigliamo di tenere a mente alcuni fattori chiave:

Il livello di abilità sciistica: assicurati che la località sciistica scelta abbia piste adatte al tuo livello di expertise. Per esempio, Livigno e Sestriere sono mete fantastiche per i principianti, mentre Cervinia e la Val Gardena sfidano gli sciatori più esperti.

La tipologia di esperienza: preferisci fare sport come scii o snowboard oppure rilassarti in una spa e recuperare energie fisiche e mentali? Condividerai la vacanza con gli amici oppure con la famiglia?

L'accessibilità: verifica sempre come raggiungere la tua destinazione prima di prenotare. Alcuni luoghi sono facilmente accessibili con mezzi pubblici, mentre altri potrebbero richiedere un viaggio in auto. Ricorda che le condizioni meteorologiche invernali, spesso avverse, possono influenzare i tuoi piani di viaggio.

Il budget: quando si pianifica una settimana bianca, è importante considerare attentamente il budget necessario per godersi al meglio l'esperienza. Una vacanza invernale in montagna può variare notevolmente in termini di costi, a seconda di fattori come la destinazione, il tipo di alloggio scelto, le attività previste, e i servizi accessori.

L’idea di trascorrere una settimana bianca spesso evoca l’immagine del lusso e della necessità di budget illimitato, soprattutto considerando le spese per l’attrezzatura per sciare, lo skipass e l’alloggio. I costi associati a questo tipo di soggiorno sono generalmente elevati – basti pensare ai lussuosissimi resort presenti sulle montagne svizzere. Questa percezione viene confermata per località svizzere come Zermatt, dove si stima una spesa media giornaliera di € 251. Tuttavia, anche in Italia vi sono famose località dove si rilevano prezzi elevati, come Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio, dove la spesa media per l’abbonamento alle piste e l’alloggio raggiunge rispettivamente € 258 e € 217 a persona. Pur rimanendo sotto la soglia dei € 200 al giorno, località come St. Moritz e Courmayeur richiedono un impegno economico notevole, con rispettivamente € 189 e € 183 al giorno.

Quali sono le località più economiche per una settimana bianca?

Seppur sembri una vacanza per ricchi, esistono località più economiche per una settimana bianca. Le destinazioni possono variare a seconda di diversi fattori, tra cui la regione, la popolarità della località, il catalogo di servizi disponibili e la stagione. Tuttavia, vi sono alcune località in Italia che si possono considerare più accessibili in termini di costi e budget rispetto ad altre, seppur bisogna tener sempre presente che i prezzi possono variare anno per anno.

Nonostante i prezzi da capogiro di alcuni ski resort, la scelta di località, chalet e baite in affitto con un prezzo medio inferiore ai 100 € rimane vasta: nella classifica italiana, ne risultano almeno 10, tra cui spiccano Bardonecchia, Pescasseroli e Abetone/Val di Luce.

Nella classifica di Holidu, segnaliamo due località, in regioni diverse, il cui prezzo medio è inferiore ai € 70 al giorno: si tratta del Mottarone in Piemonte con i suoi € 69 al giorno complessivi, mentre la località montana più economica risulta essere Etna Nord in Sicilia con i suoi € 68 giornalieri medi complessivi.

In conclusione, la tua settimana bianca può essere un’avventura indimenticabile, indipendentemente dal tuo livello di esperienza o dal budget disponibile. Ricorda che ogni località ha il suo unico fascino e può offrire esperienze diverse: che tu stia cercando emozioni forti sulle piste o una fuga rilassante tra le montagne innevate, scegli quella che rispecchia al meglio i tuoi desideri e preparati a creare ricordi che dureranno una vita.