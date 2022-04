Mercato libero: alla scoperta delle offerte luce e gas Sorgenia

La spesa per le utenze domestiche di luce e gas rappresenta un costo considerevole per molte famiglie italiane, alle prese con l’esigenza di trovare il giusto compromesso tra convenienza, rispetto dell’ambiente e comodità nella gestione delle forniture energetiche.

Al contrario di quanto avviene nel mercato tutelato, dove tutte le tariffe sono stabilite trimestralmente da ARERA, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente, nel mercato libero è possibile trovare un’ampia scelta di soluzioni e tariffe.

Le principali caratteristiche del mercato libero dell’energia

Nel mercato libero la componente materia prima energia viene definita dai fornitori, i quali possono competere tra loro e proporre offerte luce e gas specifiche per quanto riguarda il prezzo, ad accezione delle quote relative ai costi fissi, che rimangono disciplinate da ARERA (oneri di sistema, imposte e spese per trasporto e gestione del contatore).

Si tratta di un’opportunità importante non solo in termini di risparmio: sul mercato libero, infatti, è possibile trovare anche forniture rispettose dell’ambiente, con energia proveniente da fonti rinnovabili e una gestione completamente digital in grado di abbattere il consumo di carta.

Naturalmente, rimane indispensabile individuare una fornitura energetica adatta al proprio fabbisogno energetico e alle abitudini di consumo del nucleo familiare.

Inoltre, non bisogna trascurare aspetti come la trasparenza, la reputazione della società e i servizi integratidisponibili insieme alla fornitura, per essere certi di compiere la scelta giusta in grado di fornire benefici concreti all’ambiente e al portafoglio.

Offerte sul mercato libero: i vantaggi delle tariffe a prezzo indicizzato

Nella scelta dell’offerta gas e luce, si deve innanzitutto tenere conto del tipo di tariffa che si intende sottoscrivere.

Un’opportunità interessante, soprattutto in questo momento storico, in cui la guerra in Ucraina sta contribuendo a innalzare ulteriormente la volatilità del mercato all’ingrosso dell’energia, può allora essere rappresentata dalle tariffe a prezzo indicizzato.

Queste promozioni, infatti, sono indicate per chi è disposto a sostenere una flessibilità superiore dei costi in bolletta, una condizione che offre al contempo maggiori opportunità di risparmio proprio nel caso di fluttuazioni del prezzo dell’energia sul mercato all’ingrosso.

A questo proposito, all’interno del mercato libero spiccano senza dubbio le offerte luce e gas Sorgenia, formulate per soddisfare le necessità degli utenti sia dal punto di vista del risparmio che da quello del fabbisogno energetico.

Nel dettaglio, la digital energy company italiana mette a disposizione Next Energy Sunlight, una fornitura luce e gas con tariffa a prezzo indicizzato all’ingrosso, calcolato in base al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas, più una fee.

Sorgenia Sunlight: dai servizi aggiuntivi all’attenzione per l’ambiente

Sorgenia Sunlight comprende anche diversi servizi aggiuntivi, tra cui uno sconto fedeltà applicato al servizio commerciale che cresce nel tempo e il servizio Beyond Energy per il monitoraggio dei consumi energetici. In più, è possibile supportare un progetto di protezione forestale in provincia di Brescia, per tutelare la biodiversità e aumentare l’assorbimento naturale di CO2 da parte delle aree boschive.

Inoltre, si tratta di un’offerta full digital, per sottoscrivere la fornitura online in pochi click e gestire le utenze in modo 100% smart e digitale, tramite app o area riservata. Inoltre, l’energia della fornitura luce proviene da fonti rinnovabili, per sostenere la diffusione delle energie green e pulite riducendo la propria carbon footprint.

Infatti, nonostante il momento difficile per il settore energetico, soprattutto a causa delle nuove tensioni geopolitiche in Europa, non bisogna comunque tralasciare l’importanza di scelte che rispettino l’ambiente e i principi della sostenibilità.

Dunque, con Sorgenia è possibile dare il proprio, piccolo contributo alla salvaguardia del pianeta, optando al tempo stesso per una promozione conveniente e disponendo di tanti servizi utili e vantaggiosi.