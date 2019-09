Come va letta la storia di Taribo West «andato via da Milano per la Mafia»

Da ieri pomeriggio, i giornali italiani si sono riempiti di una notizia che arriva direttamente da un piccolo sito nigeriano: Score Nigeria. L’ex calciatore di Inter e Milan Taribo West avrebbe dichiarato di aver lasciato Milano (sponda rossonera) in seguito a pressioni della mafia. La notizia, ovviamente, avrebbe del clamoroso e sorprende che sia stata nascosta fino a questo momento.

LEGGI ANCHE > Thomas Hitzlsperger, l’ex calciatore della Lazio che fa coming out

Taribo West e la storia della mafia a Milano

Tuttavia, troviamo subito qualcosa che non quadra nella diffusione della notizia. Il sito, Score Nigeria, ha riportato un articolo firmato dal giornalista Ikenwa Nnabuogor. Quest’ultimo traccia un ritratto di Taribo West, dalle origini della sua carriera, fino ai giorni nostri. Ne ripercorre i trascorsi all’Auxerre, poi all’Inter e infine al Milan dove, si dichiara, ci sarebbero stati problemi con i senatori, tra cui Paolo Maldini e Billy Costacurta (l’articolo può essere letto integralmente qui).

Poi arriva la parte sulla mafia. Attenzione però: non si tratta di una vera e propria intervista a Taribo West. Il giornalista, infatti, dice di aver ottenuto questa rivelazione dallo stesso calciatore che gli disse: «La mafia fece di tutto per farmene andare da Milano: dissero che ero infortunato, ma era una bugia. Ritenevano impensabile che io potessi prendere il posto dei mostri sacri della difesa del Milan. Avevo un’offerta dal Liverpool, ma mi sono accontentato di quella del Derby Country».

I dubbi sulle parole di Taribo West e la mafia

Dichiarazioni esplosive, vero? Eppure, non sono affidate alla viva voce di Taribo West, ma vengono riportate come dichiarazioni di seconda mano. Sui social network, la pagina di Score Nigeria (da quasi 40mila followers) ha pubblicato il post nel pomeriggio del 29 settembre, ma non ha ricevuto particolari reazioni in patria (se non quella di un utente che dice che nell’articolo non vengono riportati dati a sufficienza).

La notizia è diventata virale dopo essersi diffusa a macchia d’olio sulle principali testate italiane. Ma, al momento, non abbiamo elementi per poter attribuire concretamente queste affermazioni a Taribo West. Giornalettismo ha provato a contattare la redazione di Score Nigeria per sapere qualcosa in più. Siamo in attesa di una risposta.

(Credit Image: © Lennart MNsson/Bildbyran via ZUMA Wire)