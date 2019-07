L’ondata di maltempo è arrivata anche in Puglia causando diversi disagi. L’allerta meteo era già stata diffusa e intorno alle 21 di mercoledi 10 i tarantini raccontano di aver visto un piccolo tornado. Le fortissime raffiche di vento unite alla pioggia violenta hanno causato un primo incidente, registrato a Taranto, dove è crollata una gru dello stabilimento Arcelor Mittal. Una persona risulta attualmente dispersa.

Taranto, crollata per il maltempo una gru dell’Arcelor Mittal: un uomo è disperso

Una gru dello stabilimento Arcelor Mittal Ex-Ilva non ha retto ale forti raffiche di vento che stanno colpendo la zona di taranto in queste ore. La struttura operante sul quarto sporgente è crollata, precipitando in mare. L’azienda ha fatto sapere anche che sono state immediatamente attivate le operazioni di soccorso e ricerca di un operaio 40enne che attualmente risulta disperso: è stato sbalzato dall’abitacolo della gru.

Si tratta della stessa gru che porto alla morte nel novembre 2012 dell’operaio Francesco Zaccaria. Le circostanze erano simili: il maltempo aveva fatto cadere l’abitacolo in mare, dove venne ritrovato l’operaio senza vita dopo qualche giorno. Questa volta però in mare è finita l’intera gru Dm5 dello sporgente portuale. La Procura ha inviato sul posto lo Spesal, il servizio Asl per la sicurezza sul lavoro.

«Ancora una giornata funestata da tanti gravissimi incidenti su lavoro» ha commentato la Segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan ricordano che nella stessa giornata a «Brindisi un operaio di 57 anni è morto sul lavoro folgorato» mentre ci sono stati «un altro operaio morto e tre colleghi feriti in un cantiere di un’impresa esterna sulla A12, Roma-Civitavecchia». «Un bollettino di guerra inaccettabile che indigna il sindacato e tutti i lavoratori italiani» ha aggiunto Furlan, «la sicurezza sul lavoro è sempre di più una questione nazionale che non trova le giuste risposte dalle istituzione e dalle imprese».

(credits immagine di copertina: ANSA/RENATOINGENITO)