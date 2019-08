Virginia Raggi crea un evento Facebook per l’abbattimento Tangenziale Est

Da oggi, 5 agosto, una parte della capitale rimarrà bloccata per 460 giorni. È questa la stima dei tempi necessari per l’abbattimento di una parte della Tangenziale Est, storica direttrice che attraversa Roma. Poco più di 500 metri, quelli nei pressi della stazione Tiburtina, con la circolazione di auto, moto e mezzi pubblici deviata sulle rampe che affiancano quel tratto di strada. E oggi Virginia Raggi sarà lì per dare la prima simbolica ‘picconata’ che darà il via ai lavori. E il tutto è stato condito da un evento Facebook organizzato e rilanciato dalla stessa sindaca sui social.

La comunicazione è importante al giorno d’oggi, se non fondamentale. Ma fa sorridere che un primo cittadino – come nel caso di Virginia Raggi – abbia addirittura creato un evento ad hoc per invitare i cittadini a partecipare alla prima picconata: «Domani (oggi, ndr) vi ricordo un appuntamento importante: l’avvio della demolizione di uno dei tratti-simbolo della Tangenziale Est, a due passi dalla Stazione Tiburtina. Domani (oggi, ndr) termina un’attesa durata 20 anni. Vi aspetto! Non mancate». Questo il testo presente sulla pagina evento.

L’evento Facebook per l’abbattimento della Tangenziale Est

L’evento organizzato da Virginia Raggi è stato inserito nel settore «Benessere». In mattinata ci sarà il primo simbolico gesto per l’abbattimento di quel tratto della Tangenziale Est, al centro di un dibattito socio-politico da almeno due decenni.

Un passo che, però, avrà ripercussioni sulla circolazione dei cittadini romani per oltre un anno. I tempi per portare a termine la demolizione, infatti, si aggirano intorno a quota 460, al netto di ritardi eventuali che- in questi casi – sono sempre altamente probabili.

Le risposte all’invito social della sindaca

I disagi che verranno, però, sono oscurati dalla scelta della sindaca di creare un evento ad hoc sui social, con tanto di inviti e condivisioni. A raccogliere l’appello alla partecipazione sono state solamente 93 persone, mentre i commenti ironici per questa mossa social non sono mancati sulla bacheca di Virginia Raggi e della pagina evento: «Ma c’è almeno un free drink prima delle 21?», «Davvero mi state invitando ad abbattere la tangenziale??? Ma va bene un batticarne? Famo anche a botte dopo?».

(foto di copertina: ANSA/CLAUDIO PERI)