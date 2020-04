Perché a Roma anche chi è positivo può andare a sottoporsi al tampone ‘in automobile’

A Roma è partito il servizio per il monitoraggio in strada – quindi senza l’accesso all’interno delle strutture sanitarie – dei casi di positività da Coronavirus. I tamponi in auto sono partiti all’interno dell’Asl Roma 1 della capitale e questa mattina tantissime persone, rigorosamente all’interno della propria vettura, si sono messe in coda per attendere il test naso-faringeo. Il tutto è stato mandato in onda da Mattino Cinque, il programma di approfondimento quotidiano in onda su Canale 5. Ma quel servizio ha creato alcuni fraintendimenti sui social.

Il filmato completo è disponibile online sulla pagina Mediaset Play. Intorno al 25esimo secondo, entra in scena un’automobile con a bordo un uomo che racconta di essere un medico già risultato positivo al Coronavirus e ora arrivato al suo quinto tampone. In attesa del risultato di quest’ultimo, tutti i quattro precedenti avevano dato esito positivo. Quindi, tecnicamente, quel signore risulta essere ancora affetto da Covid-19.

Tamponi in auto a Roma

L’uomo ha detto di essere un medico e di attendere con trepidazione l’esito di questo ultimo test, il suo primo tampone in auto, per poter tornare a lavorare e dare una mano ai propri colleghi. In molti, però, si chiedono come sia possibile far lasciare la quarantena e far uscire di casa una persona che risulta essere contagiata. La risposta è nel modulo di autocertificazione.

Anche i positivi possono uscire di casa se richiesto dalle Autorità sanitarie

Nell’intervista al personale presente fuori dall’Asl Roma 1, infatti, si spiega come quelle persone in coda siano state convocate proprio per sottoposti al tampone in auto. Nessuno si è recato lì senza appuntamento. E tra le disposizioni presenti nell’ultima autocertificazione presente sul sito del Viminale c’è scritto chiaramente che non si può uscire dalla quarantena se si è positivi al Covid-19 «fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie». Come in questo caso.

(foto di copertina: da Mattino Cinque, Canale 5)