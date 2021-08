La bufala di Trump che dice che i talebani sono «ottimi combattenti da 1000 anni»

Quando arrivano contributi, video, interviste in studio, sarebbe opportuno – in base ai criteri dell’informazione giornalistica – verificarli e, quantomeno, contestualizzarli. Insomma, bisognerebbe capire se la frase pronunciata da Donald Trump nel suo contributo al Sean Hannity’s show di Fox News fosse da intendere in senso figurativo o se, invece, l’ex presidente degli Stati Uniti fosse davvero convinto che i talebani sono «ottimi guerrieri che combattono da mille anni».

Talebani combattono da mille anni, la frase di Trump a Fox News

Trump claims that the Taliban, which formed in 1994, has been “fighting for a thousand years” pic.twitter.com/Es8T7bf29b — Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2021

La domanda non sarebbe stata affatto peregrina. Occorre comprendere se queste dichiarazioni corrispondano al reale modo di pensare di Trump che, nel 2019, si era reso protagonista inviando alla conferenza di Doha Mike Pompeo, il suo segretario di stato, che – firmando quegli accordi e partecipando a quella conferenza – aveva, di fatto, legittimato i talebani, presenti in quella circostanza. Davvero l’ex presidente ritiene che i talebani siano ottimi combattenti «da mille anni»?

Perché la storia, in realtà, dice una cosa diversa. I talebani sono studenti islamici che, dopo la caduta dell’Afghanistan democratico nel 1992, riuscirono a imporsi attorno alla carismatica figura del mullah Omar. Il gruppo politico, così come lo conosciamo oggi, si è presentato come coordinato e attivo soltanto a partire dal 1994, quando alcune sue azioni politiche – molte delle quali prevedevano l’uso della violenza – venivano effettivamente riconosciute come eseguite da talebani.

Il movimento politico, dunque, ha meno di 30 anni di vita, ma per l’ex presidente degli Stati Uniti – che, lo ripetiamo, nella conferenza di Doha ha dialogato con una loro rappresentanza – è una sorta di popolo di stirpe millenaria. Sean Hannity’s show è una trasmissione molto seguita e, pertanto, l’intervento di Donald Trump (che ne ha approfittato per stroncare il suo avversario Joe Biden che, attualmente, siede alla scrivania dello Studio Ovale, alla Casa Bianca) ha ricevuto commenti di diversi analisti. Ovviamente, l’audience di Fox News è tradizionalmente conservatrice e repubblicana, ma gli osservatori imparziali non hanno esitato a sottolineare la gaffe dell’ex presidente americano. Che si conferma super diffusore di fake news (ma non certo da mille anni).