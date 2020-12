Epicode, la nuova scuola online per lavorare come sviluppatore

La situazione attuale rende spesso difficile trovare un impiego soddisfacente e adeguato alle proprie aspettative e d’altro canto ogni anno risultano vacanti numerosi posti di lavoro che richiedono competenze idonee e formazione specifica in diversi campi. Il caso degli sviluppatori web è emblematico di questa situazione spinosa e contraddittoria che lascia però un buon margine di azione per intervenire con soluzioni idonee e mirate.

Sviluppatori e mondo del lavoro

Nel contesto attuale, a un mercato del lavoro che sembra non offrire sufficienti sbocchi, fa da contrappunto un dato significativo: circa 160.000 posti di lavoro vacanti ogni anno come specialisti del web. Una buona percentuale di questi posti riguarda posizioni da sviluppatore, sempre più richieste e necessarie per le aziende che mirano a seguire e a interpretare i più attuali sviluppi del mercato implementando in modo corretto l’innovazione tecnologica necessaria.

Gli sviluppatori svolgono un ruolo principalmente tecnico che necessita però di una buona dose di creatività e flessibilità. La crescente diffusione di tablet e smartphone è uno dei motivi che determina da parte delle imprese un netto aumento di richiesta di figure professionali come quelle degli sviluppatori web.

Allo stesso tempo, come dimostrano anche i dati ISTAT, sono più di 2 milioni i giovani senza occupazione e non iscritti a corsi formativi, i cosiddetti “NEET”. Il 23% dei diplomati non riesce a trovare lavoro e anche i laureati riscontrano notevoli difficoltà ad accedere a ruoli definiti, consoni alle proprie attitudini e adeguatamente retribuiti. In questo scenario nasce Epicode, la nuova scuola online specifica per contrastare e risolvere il divario tra domanda e offerta, proponendo corsi di formazione per sviluppatori web estremamente pratici e concepiti per offrire sbocchi lavorativi sicuri.

Epicode: cos’è e perché nasce

Epicode nasce proprio in questo contesto per offrire una risposta efficiente e funzionale sia ai giovani in cerca di occupazione sia alle imprese che vogliono contare su nuovo personale preparato e formato al meglio per affrontare le sfide tecnologiche del futuro. Un metodo di insegnamento rivoluzionario e all’avanguardia consente agli iscritti di approcciare allo studio in modo concreto e stimolante formando figure professionali autonome e competenti.

Con un 70% di applicazione pratica e un 30% di teoria il metodo proposto riesce a formare figure lavorative pienamente efficienti in un arco temporale di soli 3 mesi. Le lezioni sono concepite in modalità “Bootcamp” e gli studenti hanno a disposizione un coach individuale di riferimento su cui poter far conto all’occorrenza.

Anche chi non ha una laurea può accedere ai corsi con l’opportunità di mettersi in gioco concretamente sul mercato mettendo poi a frutto le competenze per esercitare una professione appagante e valorizzante.

Epicode: tutti i vantaggi

Oltre a quanto detto, Epicode si presenta come un corso web developer accessibile a tutti. Il costo di iscrizione è più basso rispetto alla media di qualsiasi altro master o corso professionale disponibile nello stesso settore ed è possibile pagarlo in due rate, la seconda delle quali solo dopo aver iniziato a lavorare e solo se la scuola trova un lavoro allo studente.

Epicode opinioni? Naturalmente ottime perché basate su esperienze soddisfacenti e concrete. Epicode, infatti opera in stretta sinergia con le aziende che sono alla ricerca di sviluppatori web: le figure professionali che vengono formate accedono a un piano formativo modulato sulle richieste del mondo del lavoro e per questo si trasformano nei candidati perfetti per le richieste reali.