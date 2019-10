Suv con freno a mano tirato male investe cinque bambini davanti a un asilo: uno è grave

Una fatale disattenzione all’origine di un tremendo fatto di cronaca a Chieri, in provincia di Torino. Un genitore ha parcheggiato in discesa il suo suv, probabilmente non tirando bene in su il freno a mano. A quel punto, intorno alle 10, il veicolo inizia a muoversi verso la discesa e il suv investe bambini. Almeno 5 secondo le prime ricostruzioni, tutti tra i 3 e i 4 anni. Uno di loro, in condizioni particolarmente gravi ma – a quanto pare – non in pericolo di vita, è stato trasferito all’ospedale Regina Margherita.

Suv investe bambini a Chieri, la dinamica

L’episodio è avvenuto davanti all’asilo La casa nel Bosco, nella periferia nord della cittadina. Al momento, sono attivi i soccorsi per prestare le prime cure del caso ai bambini feriti. Il veicolo è un Toyota Land Cruiser: gli altri bambini sono stati trasportati in altri ospedali di Torino e di Chieri, in condizioni meno serie del loro sfortunato compagno.

LEGGI ANCHE > Michele Bravi coinvolto in un incidente mortale: annullati tre concerti