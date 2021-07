La giornalista tedesca si sporca di fango prima della diretta dalle zone alluvionate: «Mi vergognavo del mio top pulito»

Susanna Ohlen è una giornalista che aveva ricevuto il compito dalla redazione di Guten Morgen Deutschland – una trasmissione che va in onda sulla rete nazionale tedesca RTL.de – di coprire i collegamenti dalle zone dell’alluvione in Germania che, nella scorsa settimana, ha mietuto decine di vittime e ha devastato interi centri abitati. Prima del collegamento, nelle ultime ore, è stata tuttavia scoperta a sporcarsi di fango la canotta bianca e il viso per prepararsi a una diretta con la sua emittente. Il video che l’ha colta di sorpresa mentre si stava sporcando di fango in maniera intenzionale (e non certo a causa di una sua attività che, nei minuti precedenti al collegamento, poteva sporcarla) è stato diffuso su YouTube e ha costretto la sua emittente televisiva a sospenderla per un comportamento anti etico.

Susanna Ohlen si è scusata su Facebook

Impossibile, dunque, negare l’evidenza. Per questo motivo, la giornalista Susanna Ohlen si è assunta le proprie responsabilità. Personaggio pubblico, conosciuto sui social network, ha deciso di affidare a Facebook una sua dichiarazione di scuse e una spiegazione rispetto a quanto accaduto:

«Lunedì ho commesso un grave errore nell’area alluvionata, di fronte alle telecamere di “Guten Morgen Deutschland”. Dopo aver già aiutato privatamente i soccorsi nella regione colpita dall’alluvione nei giorni precedenti, quella mattina mi sono vergognata, davanti agli altri aiutanti, di stare alla telecamera con addosso un top pulito. Poi, senza pensarci due volte, ho spalmato fango sui miei vestiti. Da giornalista, non sarebbe mai dovuto succedere. Come persona che ha a cuore la sofferenza di tutte le persone colpite, è successo a me. Scusatemi».