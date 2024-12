Come impostare la supervisione degli adolescenti su Instagram

Senza interferire eccessivamente con la privacy del minore, la piattaforma sociale ha introdotto una funzione legata all’imminente arrivo dei cosiddetti Teen Accounts. Parliamo della supervisione adolescenti su Instagram che permetterà a un genitore (o tutore) di gestire anche le impostazioni settate di default da parte dell’applicazione. Ma non c’è solamente questo: si potrà anche vedere (ma senza leggere i messaggi) con chi scambia DM con quel profilo.

Come spiegato nelle FAQ relative agli Instagram Teen Accounts, viene spiegato il vincolo che lega la supervisione alla possibilità di modificare le impostazioni di default:

«Gli adolescenti non possono modificare queste impostazioni per renderle meno severe senza il permesso di un genitore. Inoltre, per tutti gli adolescenti iscritti alla supervisione dei genitori (indipendentemente dalla loro età), sarà necessaria l’approvazione di un genitore per modificare queste impostazioni in uno stato meno severo. Con la supervisione parentale abilitata, i genitori possono approvare o rifiutare le richieste dei loro adolescenti di modificare le impostazioni. Presto, i genitori saranno anche in grado di modificare le impostazioni predefinite degli adolescenti in uno stato più restrittivo per loro conto se hanno la supervisione parentale abilitata».

Dunque, uno dei primi aspetti legati alla supervisione adolescenti su Instagram è proprio relativo alla possibilità di modificare le impostazioni automatiche per quel che riguarda i minori iscritti alla piattaforma.

Il controllo dei DM e delle interazioni

Ovviamente, però, questa supervisione prevede un obbligo: il genitore o tutore deve necessariamente essere in possesso di un account Instagram. E, altro aspetto molto importante, una volta attivata si potrà avere una fotografia istantanea dei DM scambiati dal proprio figlio, ma senza entrare nel dettaglio.

Dunque, un equilibrio su controllo e privacy dell’account. Non si potrà leggere il contenuto dell’account, ma ci sarà un elenco (valido 7 giorni) in cui si potrà vedere con chi interagisce l’account del minore.

Supervisione adolescenti su Instagram, come attivarla

Ma come si attiva la supervisione adolescenti su Instagram? Innanzitutto, come detto, il genitore o tutore deve essere in possesso di un account. Dopodiché, occorre avere l’app aggiornata (sia per iOS che per Android) all’ultima versione. Poi, come spiegato nella guida, si può procedere:

«Un adolescente o un genitore invia un invito per la supervisione. Quindi, l’invito deve essere accettato affinché la supervisione abbia inizio. Se un adolescente invia l’invito, deve quindi confermare che il genitore che ha accettato l’invito è la persona giusta per supervisionare il suo account. Tieni presente che solo un genitore può supervisionare l’account di un adolescente».

Ogni invito ha validità di 48 ore e dovrà essere l’adolescente a confermare – in ultima istanza – che il profilo da cui ha ricevuto “l’invito” o che lo “ha invitato” è quello di un genitore o tutore.