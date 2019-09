La laziale Suor Paola: «Pronta a tifare giallo-rosso in politica»

Tuttavia, in politica, è disposta a simpatizzare per i giallo-rossi

Suor Paola D’Auria è diventata una famosa tifosa della Lazio in seguito alle numerose presenze nella trasmissione Quelli che il Calcio condotta da Fabio Fazio. Oggi, continua a mantenere intatta la passione biancoceleste e viene interpellata puntualmente dagli organi di stampa soprattutto in occasione dei derby. Oggi, infatti, a Roma si giocherà la stracittadina più sentita in Italia, con il match Lazio-Roma delle ore 18.00.

Suor Paola, in politica, tifa giallo-rosso

Suor Paola non poteva far mancare il suo supporto alla squadra di Simone Inzaghi e all’Adnkronos rivela: «Sarò come sempre allo stadio per tifare per i biancocelesti. Spero con tutto il cuore che domani la Lazio vinca e tenga alta la sua maglia più che i colori – ha affermato – ma, si sa, nel calcio non si può mai dire. Nel governo, invece, si può dire perché sono gli uomini a decidere».

Proprio quest’ultima frase ha rappresentato il trampolino di lancio per una sua affermazione sull’attuale situazione dell’esecutivo in Italia. Suor Paola, infatti, ha voluto commentare il tentativo del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte di formare una nuova maggioranza di governo, cercando di conciliare le posizioni del Partito Democratico con quelle del Movimento 5 Stelle. Vista la natura del governo che potrebbe nascere, infatti, è già stata sdoganata – nel gergo della stampa – l’espressione ‘esecutivo giallo-rosso’. Quest’ultima affermazione richiama i colori normalmente utilizzati nelle grafiche di sintesi per riconoscere M5S e Pd. Ma è anche un richiamo al mondo del calcio, con il giallo e il rosso che sono da sempre i colori sociali della Roma.

Suor Paola, chi è e cosa fa adesso

Come si comporterà la laziale Suor Paola di fronte a questa scelta? «Sono pronta a tifare ‘giallorosso’ se la coalizione Pd-M5S penserà al bene del Paese e soprattutto ai poveri – ha detto la religiosa -. Governo giallorosso per me è un po’ strano solo perché è giallorosso, ma se fa del bene al Paese e mette al centro i bisogni dell’Italia perché no?».

Suor Paola, che ormai ha alle spalle più di 50 anni di vita religiosa, è sempre stata una figura molto mediatica. Dopo la visibilità ottenuta con Quelli che il calcio, ha partecipato anche ad altri programmi televisivi. Il suo impegno nel volontariato, accanto ai più deboli, è molto apprezzato nella Capitale.

(FOTO di una ospitata di Suor Paola alla trasmissione A sua immagine su Raiuno)