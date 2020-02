Le riprese di Suburra 3 non sono ancora terminate, anzi sembrano essere nel vivo visto l’assemblamento della troupe a Piazza Cuba a Roma. Nella serata di ieri infatti, come riporta TotalFilm.it è stata girata la sequenza di una rapina presso la famosa gioielleria Giansanti. Non sappiamo quali attori siano stati impegnati nella sequenza, ma è chiaro come i lavori della serie Netflix non siano ancora terminati.

Ricordiamo che lo scorso dicembre Netflix ha annunciato che la terza stagione di Suburra sarà anche l’ultima, chiudendo così il cerchio delle avventure nella malavita capitolina. La produzione non ha ancora rilasciato una sinossi, ma sappiamo che il cast è stato confermato in toto.

Il cast di Suburra 3

Nel cast di Suburra 3 ritroviamo Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Cardinale Fiorenzo Nascari(Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero).

La terza e ultima stagione di Suburra verrà rilasciata sul catalogo di Netflix verosimilmente il prossimo autunno.