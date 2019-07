Cadono le accuse di stupro per Neymar

Avevano fatto clamore le dichiarazioni di Najila Trindade che, dopo aver denunciato un presunto stupro Neymar, aveva raccontato i dettagli dell’incontro con il calciatore brasiliano del PSG all’interno di una stanza d’albergo. Tuttavia, l’attaccante aveva risposto con un lungo video su Instagram, in cui addirittura mostrava le immagini delle loro chat WhatsApp, dalle quali si evinceva che l’incontro e la relazione era stata volontaria.

Stupro Neymar, gli sviluppi della situazione

Una vicenda che ha sollevato non pochi interrogativi, non soltanto per il fatto in sé. Ma perché, per difendersi, Neymar aveva anche pubblicato scatti e video intimi che la modella brasiliana di 26 anni Najila Trindade gli aveva inviato via chat. Adesso, però, stando a quanto trapela dalle indagini, sarebbero cadute tutte le accuse di stupro nei confronti di Neymar.

Il procuratore generale di San Paolo, infatti, ha chiesto l’archiviazione del caso, dopo aver disposto già un primo supplemento di indagini per andare a fondo nella vicenda. Ora, spetta ai giudici decidere definitivamente sul caso Neymar: questi ultimi, infatti, potranno scegliere di archiviare la posizione del calciatore brasiliano, ma allo stesso tempo potranno chiedere del tempo ulteriore per indagare ancora sulla vicenda. Ma il primo orientamento sembra essere quello definitivo.

Il parallelismo tra le accuse di stupro Neymar e quelle a Cristiano Ronaldo

Neymar, dopo le accuse di stupro, aveva sempre negato la circostanza. Anche quando era uscito un video, registrato con il cellulare, dell’incontro con la modella in un hotel di Parigi, la sua difesa è rimasta la stessa. Un caso controverso, che ha dovuto fare i conti anche con la diffusione reciproca di dati sensibili. Neymar, qualche giorno dopo l’accusa, ha subito un grave infortunio che gli ha impedito di giocare la Coppa America. Oggi, invece, siamo arrivati a un bivio per una vicenda che – in certi tratti – ha ricordato quella che ha coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato a sua volta di stupro da Kathryn Mayorga: anche in questo caso, le accuse sono cadute.

