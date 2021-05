«Abbiamo invaso la Striscia di Gaza. Anzi, no». L’errore (o lo stratagemma?) dell’esercito israeliano

“Truppe di cielo e di terra dell’esercito israeliano stanno attualmente attaccando nella Striscia di Gaza. Lo ha detto l’esercito stesso. Truppe israeliane, ha confermato il portavoce militare Jonathan Conricus, sono entrate dal nord della Striscia di Gaza. Conricus non ha tuttavia dato particolari sulla quantità di forze entrate nell’enclave palestinese. Le forze israeliane – hanno riferito i media – hanno ordinato che chiunque si trovi in territorio israeliano entro 4 km dalla frontiera entri in un rifugio e vi resti fino a nuovo ordine”. Era da poco passata la mezzanotte di ieri quando l’agenzia di stampa ‘Ansa’ batteva questa notizia.

Poi, la doverosa rettifica. Il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus ha fatto sapere – contrariamente a quanto comunicato in un primo momento – che «attualmente non ci sono truppe di terra all’interno della Striscia di Gaza: l’aviazione e le truppe di terra stanno attualmente conducendo attacchi su obiettivi nella Striscia», ha aggiunto Conricus, adducendo un problema di comunicazione interno. Tutti i siti di informazione mondiali, dal New York Times al Guardian, avevano aperto finora con l’annuncio dell’avvio delle operazioni di terra israeliane a Gaza.

Non si è trattato di un errore quanto piuttosto di «uno stratagemma per fare in modo che i combattenti di Hamas entrassero nei tunnel sotterranei che l’esercito stava colpendo in un massiccio bombardamento notturno». Così Canale 12 ha ricostruito la vicenda delle notizie, diffuse in tarda serata dall’esercito alla stampa estera, in cui si informava dell’ingresso a Gaza delle truppe di terra israeliane, prima attraverso un messaggio, poi con le successive conferme fornite dal portavoce militare Jonathan Conricus ai media stranieri. Il sito di ‘Times of Israel’ – che riporta la ricostruzione di Canale 12 – torna sulla vicenda citando l’altro portavoce militare Hidai Zilberman secondo cui «l’esercito sta indagando su cosa abbia condotto al fraintendimento». Anche il sito di Ynet si chiede se «la confusione sia stata intenzionale». Lo stesso Conricus aveva parlato di un problema di comunicazione e successivamente, in una conferenza stampa di aggiornamento della situazione con i media internazionali, si è assunto la responsabilità dei fatti.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]