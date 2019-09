I misteri che la morte di Stefano Delle Chiaie si porta con sé

Stefano Delle Chiaie è morto la scorsa notte. La sua scomparsa sottrae un altro tassello al processo storico che ci ha portato a riflettere sulla stagione stragista degli anni Settanta-Ottanta. Entrato a far parte dell’iter giudiziario sia per quello che riguarda la strage di piazza Fontana e poi quella alla stazione di Bologna, si è sottratto per lungo tempo alla giustizia italiana, con la sua latitanza a Caracas. Dopo il suo arresto, tuttavia, venne assolto per insufficienza di prove.

Stefano Delle Chiaie, la vita

Negli anni successivi, Stefano Delle Chiaie ha sempre fatto parte degli ambienti dell’estrema destra romana. È transitato nel Movimento Sociale Italiano, ha fondato Avanguardia Nazionale. Dopo la sua assoluzione per insufficienza di prove, attraverso alcuni network, ha contribuito a diffondere il dibattito sulle destre, intervistando e avendo contatti con i principali esponenti delle estreme, sia in Italia, sia in Europa.

La definizione diventata celebre di Stefano Delle Chiaie

Il suo ruolo negli episodi di Piazza Fontana e della stazione di Bologna non è mai stato verificato, tanto che nemmeno la giustizia ha saputo dare una connotazione precisa all’ipotetico coinvolgimento. Fatto sta che, almeno come verità storica, Stefano Delle Chiaie ha sempre mostrato di conoscere elementi utili su alcuni aspetti mai definitivamente chiariti nelle vicende più controverse della storia repubblicana italiana. Forse a lui si è sempre adattata la definizione: «Lei è un imputato particolare, o è un colpevole molto fortunato, o è un innocente molto sfortunato».

Stefano Delle Chiaie ha conosciuto personalmente Junio Valerio Borghese, venne additato come una delle persone a conoscenza del golpe al ministero dell’Interno, salvo poi affermare – nel corso di una testimonianza – di trovarsi all’estero, a Barcellona, nei giorni in cui il tentativo si consumò senza successo. Anche su quella pagina, in ogni caso, la testimonianza di Stefano Delle Chiaie sarebbe stata preziosa per chiarire uno dei fatti più incredibili occorsi alla storia d’Italia.