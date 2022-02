Quella “N” che fa la differenza: così Stefania Costantini è stata scambiata per la campionessa olimpica di curling

I social network sono quel posto dove la superficialità, la disattenzione, il mancato approfondimento generano fenomeni incredibili. Uno di questi è lo scambio di persone, piuttosto curioso se avviene tra utenti comuni di Instagram e personaggi famosi. Quello che è accaduto a Stefania Costantini, tecnico ortopedico appassionata di viaggi, è emblematico: nel momento in cui il curling è diventato quasi sport nazionale, grazie al successo della coppia mista azzurra alle olimpiadi di Pechino, il suo profilo è stato letteralmente preso d’assalto. In tanti l’hanno scambiata per l’atleta azzurra Stefania Constantini, più o meno sua coetanea, una leggerissima somiglianza fisica, ma nemmeno omonima perfetta. Nel cognome dell’olimpionica c’è una “N” in più. Ciò non ha impedito a diversi utenti dei social network di iniziare a seguirla, di farle i complimenti in pubblico e in privato, di taggarla nei loro post su Instagram, di inviarle DM più o meno imbarazzanti.

Stefania Costantini e lo scambio di persona su Instagram

Abbiamo raggiunto telefonicamente Stefania Costantini, che ci ha spiegato da cosa ha avuto origine questo qui pro quo e quali sono stati i suoi effetti più evidenti: «Quello che ha ingannato soprattutto i fan – dice ai microfoni di Giornalettismo – è più che altro il fatto che il mi profilo era aperto e che ho pubblicato alcune fotografie in montagna sulla neve (come quella in copertina, ndr). Da lì è partita una associazione praticamente automatica con la campionessa olimpica». Il grande successo del curling, testimoniato anche da una partecipazione televisiva da record alle imprese della coppia azzurra, ha fatto il resto: tutti volevano parlare con Stefania Co(n)stantiti, tutti volevano inviarle i loro messaggi.

«Ho notato subito un aumento inusuale dei like sulle foto che mi ritraevano sulla neve – spiega Stefania Costantini – e poi dei ripetuti tag in storie, post, commenti. Io lavoravo e non riuscivo a starci dietro perché il numero di interazioni era davvero notevole. L’effetto, ovviamente, si è fatto sentire anche sui like al mio profilo: ho accumulato 5-6mila like in pochissimi giorni. Considerate che la media dei like alle mie foto è sempre di 30-40 like: una cosa ben diversa da oltre mille like».

Fortunatamente, Stefania Costantini l’ha presa con ironia: ha iniziato a ripostare le stories in cui veniva scambiata per la campionessa olimpica e ha anche fatto un reel spiritoso, in cui si riprende con una scopa e una noce di cocco in giardino. Proprio a voler marcare la differenza rispetto allo sport serissimo e nobilissimo che ha permesso alla coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner di infilare un incredibile filotto di 11 vittorie consecutive nel percorso verso la medaglia d’oro. Il reel ha amplificato ancora di più il qui pro quo: ha avuto una diffusione importantissima, è stato condiviso anche da influencer. «Io ho sempre fatto notare lo scambio di persone a tutte le persone che mi ripostavano (tra queste anche persone famose, sia sui social network, sia nel mondo dello spettacolo), per correttezza. Non vorrei mai essere protagonista di una sorta di furto d’identità, non voglio assolutamente che la mia ironia venga scambiata per ricerca di visibilità. Anche perché sui social network l’attacco degli haters è sempre dietro l’angolo».

Le richieste più strane ricevute da Stefania Costantini

Ma cosa c’è all’origine di questo equivoco? La superficialità degli utenti dei social network, forse? Oppure l’illusione che i personaggi più noti, attraverso i loro profili, possano essere avvicinabili e, di conseguenza, la voglia di mettersi in contatto con loro a tutti i costi? Secondo Stefania Costantini le cose stanno così: «Probabilmente molti non conoscevano la campionessa olimpica prima di questa settimana, né hanno badato alla grafia del nome, né hanno guardato con attenzione il mio profilo dove usavo l’ironia. Certamente mi piacerebbe conoscere Stefania Constantini, farle i complimenti e raccontarle un po’ quello che mi è capitato, magari ridendoci su».

Perché, al di là dei messaggi di persone famose che hanno scambiato Stefania Costantini per Stefania Constantini (chiedendole comunque di potersi dedicare al curling), alcune richieste in DM sono state abbastanza imbarazzanti. Come quella dell’uomo che le ha chiesto di ascoltare una filastrocca che “portava fortuna ai miei figli prima di qualsiasi recita scolastica”, quasi un auspicio per la vittoria della medaglia d’oro in finale. Dopo i like e gli auguri, il rischio è che arrivino gli haters: evitiamo di far diventare Stefania Costantini l’ennesimo bersaglio di utenti con poca educazione digitale (vittime dei loro stessi errori).