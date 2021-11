Sta per concludersi il matrimonio tra Electronic Arts e Fifa

Un titolo di successo che ha fatto la storia dei videogame. Ora, però, quel matrimonio che da 28 anni accompagna la passione calcistica di moltissime persone sembra essere arrivato agli sgoccioli. Perché il connubio tra EA (Electronic Arts) e FIFA è giunta ai titoli di coda. Le richieste (economiche) della Federcalcio internazionale, infatti, non sembrano essere in linea con i piani futuri e futuribili del colosso statunitense del gaming. E ora già ci sono le prime “timide” candidature per creare una nuova e fortunata luna di miele.

LEGGI ANCHE > La “fabbrica” di account falsi di Fifa 21 scoperta in Ucraina

C’eravamo tanto amati, ma alla fine sono i soldi a muovere i sentimenti commerciali. Come riporta il New York Times, infatti, la Fifa vorrebbe ottenere più del doppio della cifra pattuita dal contratto ancora in essere con Electronic Arts (e che scadrà dopo i mondiali in Qatar del 2022). La questione economica, dunque, sembra essere fondamentale. Ma non solo. Allo stato attuale delle cose, infatti, EA ha l’esclusività per l’utilizzo del marchio della Federcalcio internazionale. Con tutti gli annessi e i connessi del caso. Ora, però, si vorrebbe cercare altro per espandere ancora di più quello che è diventato un vero e proprio brand.

EA e Fifa, il matrimonio è giunto ai titoli di coda

Le strade tra EA e Fifa sono destinate, dunque, a dividersi. E anche le parole del General Manager di Electronic Arts, Cam Weber, sul sito ufficiale annunciando l’uscita di FIFA22, sembrano essere la conferma di questa situazione di stallo che potrebbe portare a un addio: «Guardando al futuro, stiamo anche esplorando l’idea di rinominare i nostri giochi di calcio EA Sports globali. Ciò significa che stiamo rivedendo il nostro accordo sui diritti di denominazione con la FIFA, che è separato da tutte le nostre partnership e licenze ufficiali in tutto il mondo del calcio».

Quali attori potrebbero entrare in ballo

In attesa di una comunicazione ufficiale sulla separazione tra EA e Fifa, dagli Stati Uniti emergono timidi sondaggi o manifestazioni di interessi per trovare una nuova casa alle licenze ufficiali (si parla di circa 300, con annesso giro economico). Si parla di 2K Sport, sussidiaria della Take Two Interactive e altro colosso statunitense nel settore gaming. I suoi videogiochi sono molto apprezzati (soprattutto per quel che riguarda il basket) dopo il grande successo di NBA2K. Le trattative, però, non sono ancora partite.