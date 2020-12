Lo spot più bello del 2020 ha a che fare col coronavirus e Satana

Lo spot in questione è stato prodotto da Ryan Reynolds per il sito di incontri Match.com e fa ironia su questo 2020, l’anno del Covid, che viene personificato diventando la donna perfetta per un annoiato Satana. Sulle note della famosa canzone di Taylor Swift Lovestory vediamo un Satana stufo della vita da solo all’inferno che riceve una notifica sul sito di incontri: qualcuno desidera incontrarlo. La donna in questione si fa chiamare 2020 e i due iniziano a frequentarsi godendosi meravigliosi appuntamenti in un mondo che, ça va sans dire, è vuoto in tutti i luoghi pubblici.

Spot Satana 2020 per il sito di incontri Match.com



Satana si reca all’appuntamento e trova una dona che risponde al nome di 2020. Lei fa a lui una delle domande più classiche nei primi appuntamenti: «Di dove sei?». Lui risponde di venire dall’inferno e lei dice «anche io». A quel punto per i due inizia una serie di appuntamenti in posti bellissimi e, ovviamente, vuoti: dallo stadio alla palestra passando per il cinema, i due sono soli al mondo e possono godersi la loro storia d’amore tra scherzi, giochi e selfie mentre nel mondo si susseguono varie catastrofi.

“Make 2020 your year”

Alla fine dello spot compare la scritta: “Fai del 2020 il tuo anno” e, per finire, 2020 viene prontamente sostituito con 2021 – che ormai e alle porte – e che si spera possa portarci fuori dalla pandemia che ha caratterizzato ogni ambito delle nostre vite in questo 2020, soprattutto quello della socialità. Il video è piaciuto a moltissime persone e ha già collezionato milioni di visualizzazioni.