«Bisogna essere ovunque, quindi abbiamo pensato che potesse essere divertente mettere un annuncio su Pornhub. La metà di internet è pornografia e bisogna essere dove si trovano gli elettori, incluso un sito porno». Le parole sono di Joachim B. Olsen, politico di centrodestra danese ed ex medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene del 2004: è lui che ha lanciato la frontiera degli spot elettorali Pornhub in queste elezioni europee 2019.

Spot elettorali Porn Hub: la scelta di Olsen

Il politico fa parte di Alleanza Liberale, un movimento del centrodestra in Danimarca. Joachim B. Olsen ha presentato la sua candidatura alle elezioni europee del prossimo 26 maggio attraverso uno spot elettorale su Pornhub che recita: «Quando hai finito di ‘giocare’, vota Lokki».

Le critiche sugli spot elettorali Porn Hub

L’uomo ha difeso a tutti i costi la sua scelta: infatti ha affermato di essere un politico molto serio, ma che bisogna prendere in considerazione proprio tutte le frontiere del marketing elettorale, compresa quella della pubblicità sui siti porno. La sua scelta, tuttavia, è stata messa in discussione in Danimarca, tanto da ricevere diverse critiche da parte dei commentatori.

Ma la scelta di Olsen sembra essere piuttosto oculata: secondo le statistiche fornite dalla stessa azienda, Pornhub riceve oltre 100 milioni di visite al giorno e la Danimarca è la 28esima più grande fonte di traffico sul sito. La pubblicità elettorale di Olsen incontrerà senz’altro le esigenze di un pubblico molto ampio.

[FOTO dalla pagina Facebook di Joachim Olsen]