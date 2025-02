Come difendersi dalle diverse tipologie di spoofing

Una guida sui sistemi di prevenzione per evitare di incappare in attacchi o tentativi di truffa

La Polizia Postale italiana, nel 2024, ha agito con convinzione rispetto a una particolare tipologia di truffa tecnologica. Le vittime erano state truffate attraverso una delle forme più subdole di frode: lo spoofing. In questo approfondimento spiegheremo come difendersi e quali strategie adottare per non cadere in questi raggiri che, nella maggior parte dei casi, avvengono telefonicamente (come nel caso della Regione Lazio e del buono Coop). Ma, occorre sottolinearlo, questi sono solamente i casi più conosciuti, visto che questo è a tutti gli effetti un attacco informatico.

Introduzione allo spoofing: cos’è e come funziona

Lo spoofing è un tipo di attacco informatico che impiega la falsificazione dell’identità (spoof) in varie maniere. Può avvenire a qualunque livello della pila ISO/OSI e può riguardare anche la falsificazione delle informazioni applicative. In pratica, gli attacchi sfruttano la debolezza delle comunicazioni e dei protocolli di rete per ingannare i sistemi di sicurezza e gli utenti, mascherando l’identità del mittente o del dispositivo per apparire come un’entità affidabile. Questo tipo di offensiva può avere gravi conseguenze, come la compromissione di dati sensibili, la diffusione di malware e il furto di identità. Essendo una minaccia sempre più diffusa nell’era digitale, è fondamentale comprendere le diverse tipologie e le strategie per prevenirle e mitigarle.

Le forme più comuni di attacco riguardano l’IP, le mail e il DNS. Per definizione, ci si riferisce all’impersonificazione da parte di un hacker di un altro dispositivo o di un altro utente su una rete al fine di impadronirsi di dati, diffondere malware o superare dei controlli di accesso.

Spoofing a livello di applicazione

Lo spoofing può riguardare anche la falsificazione delle informazioni applicative, ovvero l’alterazione di dati o messaggi in un’applicazione al fine di ingannare gli utenti o i sistemi di sicurezza. Ad esempio, un attacco di questo tipo può comportare la creazione di una pagina web contraffatta che somiglia all’originale, al fine di indurre l’utente a fornire informazioni sensibili o a installare malware sul proprio dispositivo. Inoltre, possono anche mascherare il reale mittente di un messaggio, il che può essere utilizzato per diffondere spam, phishing o altre forme di attacco informatico. Per prevenire questi tipi di attacchi, è fondamentale utilizzare applicazioni sicure e aggiornate e mantenere alta la propria attenzione quando si accede a contenuti web o si ricevono messaggi sospetti.

Tra le varie tipologie, questo attacco può avvenire a qualunque livello della pila ISO/OSI, una struttura teorica che descrive le funzioni di un sistema di comunicazione in rete suddiviso in sette livelli. Ogni livello ha un compito specifico e può essere soggetto a offensive di questo tipo.

Esiste anche lo spoofing di telefoni cellulari e fissi. Un fenomeno pericoloso perché sfrutta le tecniche di social engineering per manipolare le vittime per estorcere loro informazioni personali o denaro. Una manipolazione di questo tipo è una forma di phishing nota come voice phishing.

Le tecniche di social engineering sono metodi psicologici utilizzati per manipolare le persone al fine di ottenere informazioni sensibili o accedere a sistemi protetti. Queste tecniche sono spesso utilizzate negli attacchi di spoofing per convincere le vittime a rivelare dati personali o finanziari.

Gli hacker utilizzano lo spoofing per impersonare dispositivi o utenti affidabili e accedere a reti protette, diffondere malware o superare controlli di accesso. Questo permette loro di rubare dati sensibili, compromettere sistemi e perpetrare ulteriori attacchi.

Misure di prevenzione e protezione contro gli attacchi

Per proteggersi dagli attacchi di spoofing, è importante adottare misure di prevenzione e protezione come: Utilizzare software antivirus e firewall aggiornati Verificare l’autenticità dei siti web e delle e-mail Non condividere informazioni personali o finanziarie tramite e-mail o messaggi di testo non verificati Utilizzare l’autenticazione a due fattori per proteggere gli account online Formare gli utenti sui rischi dello spoofing e sulle tecniche di social engineering

Negli ultimi anni, sono stati registrati numerosi casi di attacchi di spoofing che hanno avuto gravi conseguenze per le aziende e gli utenti. Alcuni esempi includono attacchi di e-mail spoofing che hanno portato a violazioni di dati, attacchi di DNS spoofing che hanno causato interruzioni del servizio e attacchi di voice phishing che hanno portato alla perdita di denaro da parte delle vittime.

Con l’aumento delle connessioni digitali e la crescente dipendenza dalle tecnologie informatiche, combattere lo spoofing e garantire la sicurezza delle informazioni è fondamentale. Per farlo, è importante investire in soluzioni di sicurezza avanzate, migliorare la consapevolezza degli utenti e collaborare con organizzazioni e governi per sviluppare politiche e regolamenti efficaci nel campo della sicurezza informatica.