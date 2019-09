Washington, sparatoria a due miglia dalla Casa Bianca: un morto e cinque feriti

Numero 1300 di Columbia Heights. Nella tarda serata un uomo apre il fuoco in una sparatoria Washington DC. La zona è residenziale, un’area piena di villette a schiera che si trova a sole due miglia di distanza dalla Casa Bianca. Il bilancio finale di questo grave episodio di cronaca che ha scosso la serata del 19 settembre della capitale Usa è di un morto e di cinque feriti. Tra questi, almeno uno sarebbe in condizioni gravi. E, sempre tra i feriti, dovrebbe esserci anche una donna.

Stando alle frammentate indicazioni che arrivano dal luogo della sparatoria, da dove sono partite diverse ambulanze, gli autori della sparatoria potrebbero essere due. Le forze dell’ordine e la polizia di Washington che sono intervenute sul posto li hanno immediatamente individuati.

BREAKING: multiple injuries following shooting near 14th & Columbia Rd NW DC. The latest in 20 minutes on @ABC7News at 11. pic.twitter.com/iqQAfIGQeu

Non sono ancora note le cause del gesto. Il cronista di ABC7, Jay Korff, che si trova sul posto ha appena pubblicato su Twitter quello che rappresenta il bilancio definitivo di quanto accaduto a due miglia dalla Casa Bianca:

BREAKING UPDATE: police confirm 1 adult male dead, 5 other adults injured (at least 1 critical) following shooting in outside courtyard along 1300 block of Columbia Rd in NW DC. Possible drive by. 1 woman among the injured. @ABC7News pic.twitter.com/cI29P2SNfk

— Jay Korff (@ABC7Jay) September 20, 2019