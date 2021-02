Quanto costa la connessione stellare di Elon Musk?

Entro la metà del 2021 entrerà in funzione anche in Italia. E le prenotazioni sono già aperte

Il conto alla rovescia può iniziare: entro la fine di giugno di quest’anno arriverà anche in Italia SpaceX Starlink, la connessione satellitare targata Elon Musk. Da pochi giorni, sul sito ufficiale, è possibile prenotare il sevizio e le strumentazioni che serviranno per poter utilizzare la nuova creatura che ha come obiettivo quello di utilizzare i satelliti al posto dei cavi e della fibra ottica. Ma qual è il costo di questa innovazione?

Lo diciamo chiaramente: per il momento il servizio di connessione internet satellitare è accessibile a pochi. Soprattutto per i costi. Verificare quale sarebbe l’esborso economico per attivare una connessione SpaceX Starlink è molto semplice. Basta, infatti, collegarsi al sito ufficiale dell’ultimo prodotto firmato Elon Musk e, inserendo il proprio indirizzo mail e l’indirizzo del luogo in cui si vuole attivare il servizio. E noi lo abbiamo simulato su Roma.

SpaceX Starlink, i costi del progetto di Elon Musk

Insomma, quando arriverà in Italia non sarà per tutti. Per poter navigare in internet attraverso SpaceX Starlink occorrerà acquistare tutto il pacchetto: dai 499 euro dell’hardware, ai 60 euro per la consegna e l’assistenza fino ad arrivare ai 99 euro di anticipo da versare al momento dell’ordine/prenotazione. Questi i costi fissi, una tantum. Poi entra in ballo il canone mensile per poter usufruire dei servizi offerti da Starlink: al modico costo di 99 euro al mese, si potrà utilizzare il servizio internet che va alla stessa velocità di un’ottima fibra ottica.

Le caratteristiche

L’obiettivo dichiarato da Elon Musk è quello di sfruttare i satelliti (e SpaceX punta a mandarne in orbita altri 4.400 entro il 2024) per fornire un alternativa ai cavi sotterranei della fibra ottica (e dell’ancora molto utilizzata, ma desueta, connessione adsl). La velocità della connessione, al massimo delle sue prestazioni, si attesterebbe attorno a 1 Gbps, ma questo risultato sarà raggiunto solamente nel 2024. Nel frattempo, però, i (ricchi) curiosi italiani posso dar via al loro ordine e attendere la metà dell’anno per viaggiare in internet attraverso lo spazio.