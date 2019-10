Anche la sorella di Greta Thunberg vittima di bullismo: «Aiutatemi a sostenerla»

Greta Thunberg ha un altro messaggio da dare al mondo. Questa volta, però, la salvezza del pianeta non è in gioco. Quello che sta chiedendo ai suoi followers è tutelare sua sorella minore, Beata Ernman di 13 anni. Da quando l’attivista per il clima è salita agli onori delle cronache – lo sappiamo – è stata vittima di insulti e offese di ogni sorta. Già di per sé non giustificabili. Ma quello che è davvero fuori da ogni logica è che, per una sorta di proprietà transitiva, a essere attaccata sia anche la sorella.

Sorella Greta Thunberg, la sua storia

«La differenza tra me e lei – ha detto Greta Thunberg ad Alexandra Urisman Otto, la giornalista che ha scoperto per prima le sue battaglie di fronte al parlamento svedese – è che io sto sempre in giro e che la gente non sa dove mi trovo. Mentre lei è a casa ed è facilmente raggiungibile». Messaggi da haters e attacchi da bulli. La 13enne sorella minore di Greta sta sperimentando, così come l’attivista per il clima, la cattiveria dell’essere umano quando sceglie un bersaglio.

Beata Ernman: chi è la sorella Greta Thunberg

«Lei è quella che soffre – ha detto Greta -. Ha 13 anni e deve confrontarsi sempre con mobbing, odio e bullismo». La storia di Bea è eccezionale almeno come quella della sorella, anche se sta passando in secondo piano. Anche lei, così come Greta, ha scoperto di essere affetta da sindrome di Asperger. E ha un talento sconfinato per la musica. Nessuno, garantisce la madre che è una famosa cantante lirica, apprende la musica in maniera più veloce di lei, nessuno ha un orecchio migliore del suo.

Ha già partecipato a un talent show e si esibirà ancora in televisione, in un programma importante nel palinsesto svedese, cantando e suonando. La sua carriera, che non può essere associata soltanto al successo della sorella, non deve essere rovinata dall’odio della rete.

