Sondaggio Tecnè: la Lega perde il 3% dopo la crisi di governo

Si passa dal 34,3% al 31,3%. Questo sarebbe, secondo il sondaggio Tecnè, il risultato della crisi di governo fatta partire dalla Lega di Matteo Salvini. Le percentuali sono proprio quelle del Carroccio: la prima è il risultato delle elezioni europee, la seconda è il frutto del primo sondaggio post-crisi di governo. In termini assoluti – e prendendo con le pinze le rilevazioni fatte nel mese di agosto -, la Lega avrebbe perso ben tre punti percentuali.

Sondaggio Tecnè, la Lega perde tre punti

A salire, invece, è il Partito Democratico che – dal 23% delle elezioni europee – è passato a un 25% che riduce le distanze proprio con il Carroccio. La forchetta non è più incolmabile: si tratta di sei punti percentuali, con trend favorevoli per i prossimi mesi. Ovviamente, molto dipenderà dall’esito delle consultazioni e dagli accordi tra partiti: la nascita di un governo Pd-M5S o, in alternativa, di un bis gialloverde potrebbe contribuire a modificare ulteriormente la situazione.

Sondaggio Tecnè, situazione in nuovo equilibrio

Ma anche il Movimento 5 Stelle sembra beneficiare di questa crisi di governo. I pentastellati tornano infatti al di sopra del 20% dopo aver toccato il fondo con il 17% delle elezioni europee. Dunque, un governo Pd-M5S, al momento, potrebbe beneficiare del consenso del 45% dei cittadini. Con +Europa e Leu rispettivamente all’1.7% e all’1.4%, l’alleanza vasta potrebbe aumentare di altri 3 punti percentuali, sfiorando così il 50%.

Stabili, rispettivamente tra l’8% e il 6%, Forza Italia e Fratelli d’Italia. A quanto pare, questa crisi innescata da Salvini ha riequilibrato la situazione. Un errore strategico? Forse. Ma la maggioranza degli italiani è molto volubile in questo periodo e le percentuali potrebbero cambiare da un momento all’altro. Quello che vale oggi potrebbe non valere più tra meno di un mese.

FOTO: ANSA/ETTORE FERRARI