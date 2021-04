Quelli che credono ai sondaggi non ufficiali con i tifosi della Juve favorevoli al 52% alla Super League

Quando un tema è così divisivo – come lo è in effetti quello della Super Lega – parte immediatamente la corsa al sondaggio. Ma, come gli analisti ci insegnano, ci sono sondaggi e sondaggi: bisogna scegliere innanzitutto un campione rappresentativo, eterogeneo, bilanciato affinché la rilevazione possa avere un senso. Ecco perché quelli che stanno comparendo sui vari siti (anche tanti siti italiani, di settore e non) sono da prendere con le pinze. C’è un sondaggio Super Lega che sta circolando in maniera più insistente, perché mostrerebbe un dato che suscita – in potenza – un grande interesse: tra i tifosi delle squadre che avrebbero dovuto partecipare alla Super Lega (un progetto che, nella notte, ha visto una brusca frenata), quali sono quelli più favorevoli al nuovo formato? Secondo questo sondaggio che circola sui social network, solo i tifosi della Juventus avrebbero una maggioranza a favore.

Sondaggio Super Lega e tifosi della Juventus favorevoli

Ma possiamo fidarci? In realtà, l’immagine che circola su Twitter (soprattutto) è tagliata in modo tale da non far riconoscere la fonte che ha “commissionato” questo sondaggio. In realtà, la rilevazione non è stata effettuata da alcun istituto di analisi e statistica accreditato, ma si tratta semplicemente di una domanda – in verità di discreto successo – realizzata dal progetto editoriale svedese Forza Football. Il sondaggio si è aperto nel corso della giornata del 19-20 aprile ed è stato ritenuto chiuso intorno alle 21 di ieri. Al sondaggio si poteva rispondere semplicemente attraverso l’applicazione del progetto editoriale. Il risultato ha fatto agitare più di un tifoso italiano: secondo questa rilevazione, infatti, il 52% dei tifosi della Juventus sarebbe stato favorevole a una Super Lega. I supporter della Juventus sarebbero così stati gli unici – tra quelli delle 12 squadre coinvolte – ad avere una maggioranza favorevole.

Il dato è stato diffuso a macchia d’olio in Italia, soprattutto dopo che sollevazioni popolari delle tifoserie (quelle che, ad esempio, si sono verificate in Inghilterra) hanno dato con ogni probabilità la spinta decisiva ai club d’Oltremanica (che già erano stati affossati dalla contrarietà della politica britannica, Boris Johnson in testa) per chiamarsi fuori dal progetto Super Lega.

Ripetiamo però che questo sondaggio non può considerarsi ufficiale e rappresentativo. Facciamo un altro esempio. Un sito che affronta in maniera verticale il tema della Juventus ha proposto un sondaggio analogo ai propri lettori, limitato alla squadra del cuore (i bianconeri, appunto). Bene: questo sondaggio ha fatto emergere un valore addirittura più alto di favorevoli, superiore al 70%. Ma non possiamo prestargli fede, in quanto – ed è questo il problema – non conosciamo la rappresentatività del campione.

Il problema della rappresentatività del campione

Secondo Forza Football (che ha fatto anche altre domande ai propri lettori) hanno partecipato al sondaggio 10mila persone (il 73% delle quali sosterrebbero con meno forza o non sosterrebbero affatto la loro squadra del cuore se avesse partecipato alla Super Lega). Ma non è dato sapere se questo valore è applicabile anche al sondaggio per squadra, quante persone per ogni squadra hanno risposto e se questo dato può essere equiparabile per tutti e 12 i team.

Per avere un’idea più professionale di come i tifosi abbiano preso l’idea di una Super League, suggeriamo questo sondaggio di YouGov (che, invece, conduce le proprie rilevazioni con criteri ampiamente rodati e affidabili). Tuttavia, in questo lavoro non si prende in considerazione – proprio perché si tratta di un’analisi più complessa e che avrebbe bisogno di più tempo – la distribuzione di favorevoli e contrari per ciascuna delle squadre di club che avevano lanciato il progetto della Super Lega.