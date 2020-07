Il concorso di Fratelli d’Italia per scegliere il peggior ministro

Non è una tecnica nuova. Ma Fratelli d’Italia ha deciso di riprenderla – per aumentare il proprio engagement sui social network – lanciando una sorta di sondaggio che punta a selezionare il peggior ministro del governo Conte 2. Una operazione un po’ da boomer, in verità, che – in base anche alle recenti indicazioni dei social network (che puntano a sfavorire i sondaggi di questo tipo) – non soltanto è di cattivo gusto rispetto al senso vero del sondaggio, ma rischia anche di rivelarsi controproducente nella strategia di comunicazione sui social network.

Sondaggio Fratelli d’Italia sul peggior ministro

Fratelli d’Italia ha preparato una card in cui si mostrano i volti di Alfonso Bonafede, Lucia Azzolina, Luigi Di Maio, Teresa Bellanova, Dario Franceschini, Roberto Gualtieri e Gaetano Manfredi, ciascuno associato a una reaction di Facebook.

Sondaggio Fratelli d’Italia, lo scopo dei gestori della pagina

Dopo aver dato il via alle danze, Fratelli d’Italia – che non ha fatto distinzioni tra ministri uomini e ministri donne, né tra esponenti del Pd, di Italia Viva e del M5S – ha lanciato lo slogan ‘vogliamo un governo di patrioti competenti e coraggiosi’. Ovviamente, si tratta di un sondaggio che non ha alcun valore statistico, ma che punta a ottenere qualche like in più per poi permettere ai post successivi – quelli in cui si veicolano messaggi politici, ad esempio – di essere agevolati dall’algoritmo e di comparire nelle bacheche degli utenti che, magari, per noia o per puro scherzo, hanno partecipato al sondaggio lanciato da Fratelli d’Italia.