Il sondaggio lanciato da Lucia Borgonzoni in cui vince Stefano Bonaccini

I social sono imprevedibili e regalano spesso sorprese. Ne è conscia anche Lucia Borgonzoni che, mercoledì mattina, ha lanciato sulla propria pagina Facebook una sorta di sondaggio in cui si chiedeva al pubblico di fare una scelta tra il passato (il duo Bonaccini-Zingaretti) e il futuro (lei stessa e Matteo Salvini). Il tutto attraverso le classiche reaction social. Si aspettava, forse, un plebiscito in suo favore, ma la candidata del Centrodestra per le elezioni Regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio prossimo, ha fatto male i conti. Il sondaggio Borgonzoni, infatti, vede un netto trionfo del suo avversario del centrosinistra.

«Che coppia scegliete?», ha chiesto Lucia Borgonzoni sulla propria pagina Facebook allegando un collage di immagini che mostra da un lato Stefano Bonaccini (con tanto di logo del Partito Democratico ‘stampato’ sulla propria fronte) e Nicola Zingaretti, mentre dall’altro un’immagine di lei e Matteo Salvini abbracciati e sorridenti. Le ‘regole del gioco’ chiedevano di utilizzare la reaction ‘grrr’ (quella che indica un volto adirato) per il centrosinistra (il passato) e il classico ‘mi piace’ per un futuro leghista in Emilia-Romagna.

Il sondaggio Borgonzoni che finisce malissimo

Ma non c’è stato nessun plebiscito per lei. Anzi. Il sondaggio Borgonzoni (il cui esito è visibile cliccando proprio sul numero di reaction accumulate nel giro delle ultime 24 ore) mostra come dei quasi 45mila votanti, oltre 36mila abbiano scelto di optare per il ‘grrr’. Quindi per la coppia Bonaccini-Zingaretti. Solamente 8500 persone, invece, hanno espresso parere favorevole a lei e a Salvini.

L’autogol clamoroso

Insomma, un risultato che lascerà sicuramente delusa e attonita la candidata leghista (che rappresenterà anche Fratelli d’Italia e Forza Italia) al voto in Emilia-Romagna che si terrà domenica 26 gennaio in concomitanza con le elezioni Regionali in Calabria. I social sono sempre spietati e l’autogol, anche in questo caso, è stato clamoroso.

