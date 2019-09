«Cercavo soldi per la mia canzone», arrestato per rapina il rapper Adamo Bara Luxury

Il rapper 18enne Adamo Bara Luxury è stato arrestato dalla polizia per una violenta rapina commessa lo scorso 4 agosto in via Val Sabbia, a Milano, durante la quale ha picchiato assieme a un complice di 17 anni un ragazzo cinese di 26 anni. «Avevo bisogno di soldi per comprare la base del mio nuovo singolo», avrebbe detto agli agenti del commissariato Comasina, che ieri mattina lo hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare nell’appartamento dove vive con la madre. Il giovane aggredito, colpito oltre 25 volte con un pesante gancio per auto, ha riportato una prognosi di 25 giorni per numerose fratture al volto e agli arti. I due gli hanno portato via il cellulare. Sono entrambi accusati di rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate. Al suo complice minore sono state contestate altre due rapine commesse sul treno per Cesate il 28 luglio e il 24 agosto.

I successi di Adamo Bara Luxury

Uno dei maggiori successi di Adamo Bara Luxury è ‘Puerto Rico (ft la bianchis)‘, singolo uscito il 23 maggio 2019. Il brano vanta la collaborazione di La Bianchis. La produzione è curata da Call Me G.

Adamo Bara Luxury ha pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube solo quattro giorni fa il suo nuovo singolo, ‘GANG BANG‘: la videoclip ha già ottenuto quasi 10mila visualizzazioni.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DAL PROFILO INSTAGRAM DI ADAMO BARA LUXURY]