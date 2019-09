Francesco Zampaglione: «Sto bene economicamente, la rapina in banca un atto dimostrativo»

Francesco Zampaglione resta in carcere a Regina Coeli, dopo la tentata rapina in banca

Perché Francesco Zampaglione, ex componente dei Tiromancino, fratello del frontaman Federico Zampaglione, avrebbe dovuto mettere in scena un tentativo di rapina in una banca Intesa San Paolo a Roma? È una domanda che molti, in verità, si sono fatti nelle ultime ore, non appena si è diffusa la notizia del suo arresto. Sono circolate le teorie più disparate, qualcuna anche diffamatoria. Invece, sarebbe stato lo stesso Francesco Zampaglione a dare una motivazione al suo gesto, proprio nel corso dell’interrogatorio di garanzia che ha preceduto la convalida del fermo.

Francesco Zampaglione ha spiegato perché ha tentato di rapinare la banca

Dopo che le forze dell’ordine lo hanno fermato nei pressi della Circonvallazione Gianicolense del quartiere Monteverde, l’ex musicista dei Tiromancino – da tempo non era più componente della band in seguito a ripetuti litigi con il fratello Federico – ha parlato con il gip Clementina Forleo.

E ha affermato di avere una buona disponibilità economica. Dunque, non c’è il bisogno di denaro dietro al tentativo di rapina in banca, nonostante il messaggio lanciato direttamente dai social network nei giorni scorsi. «Era un atto dimostrativo – ha affermato Francesco Zampaglione -, l’ho fatto per evidenziare la disperazione di un comune cittadino nei confronti della politica economica di questo Paese».

Un gesto di protesta da parte di Francesco Zampaglione

Le sue parole dell’interrogatorio di garanzia sono state riportate dal quotidiano Il Messaggero. E sono davvero in tono con il pensiero politico di Francesco Zampaglione che spesso, sui suoi canali social, aveva stigmatizzato le azioni della politica dei nostri giorni. Nonostante il fallimento della rapina e nonostante questa spiegazione, l’ex musicista resterà nel carcere di Regina Coeli, dal momento che il gip ha ritenuto di accogliere la richiesta del pubblico ministero incaricato di seguire il caso.

Sul suo account Facebook ha parlato anche la fidanzata di Francesco Zampaglione, Gioia, che ha voluto scrivere questo messaggio per descrivere la condizione in cui si trova il compagno: «Sono molto preoccupata perché l’ho visto dilaniato nell’animo e si sentiva a pezzi,il suo sguardo mi rimandava profonda sofferenza e grande tristezza – ha scritto -. Ho nominato un avvocato di nostra fiducia, l’avvocato Bartolomeo Giordano, con lui accanto mi si è finalmente accesa la speranza di poter cominciare a combattere e vincere questa battaglia, e far capire a tutti che Francesco è una bella persona ed è piena di cuore. Nella vita a volte si perde l’equilibrio e si cade dove non si dovrebbe cadere, aiutiamolo a rialzarsi con la nostra vicinanza e il nostro sostegno».

(Francesco Zampaglione con i Tiromancino, foto dal suo account Facebook)