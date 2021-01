Che ora ci sia Biden alla Casa Bianca si vede già dal livello di inclusività del sito

Joe Biden alla Casa Bianca avvia un’amministrazione diametralmente opposta a quella di Donald Trump e molto più simile a quella di Barack Obama. Lo si nota sin dal primo giorno non solo per i provvedimenti che ha firmato ieri, appena dopo l’insediamento, ma anche dal sito della Casa Bianca. WhiteHouse.gov è stato già cambiato e tra le più importanti revisioni c’è un ritorno al passato, ovvero all’amministrazione Obama: il sito Casa Bianca in spagnolo, una versione sviluppata dalle amministrazioni Bush e Obama per poi essere eliminata dal tycoon parlando di «ristrutturazione del sito».

Sito Casa Bianca in spagnolo

La comunità latina e i ben 41 milioni di persone che negli Stati Uniti parlano lo spagnolo possono festeggiare oggi. Il fondatore della testata giornalistica e radio Latino Rebels Julio Ricardo Varela ha notato che la versione in lingua spagnola del sito – raggiungibile direttamente digitando nella barra degli indirizzi whitehouse.gov/es o accedendo dal menù principale del sito – è nuovamente disponibile.

Tutti i segni di inclusività nel del nuovo sito Casa Bianca

Non solo il sito in lingua spagnola, comunque. Ci sono altri segnali che riflettono quella che è l’idea di Joe Biden e quelle che – come spera chi l’ha votato – saranno le scelte che farà. che il portale della Casa Bianca sia più inclusivo lo si nota anche dalla possibilità di navigare in una modalità che aumenta le dimensioni dei testi per gli utenti ipovedenti. Sarà più facile accedere alle informazioni anche per gli utenti non vedenti considerato che tutte le immagini caricate sono dotate di una didascalia da sentire.

The @WhiteHouse website contact form now asks for your pronouns. pic.twitter.com/W5S36efo1d — GLAAD (@glaad) January 20, 2021



Per un maggiore riconoscimento e rispetto dei membri della comunità LGBTQ, inoltre, sarà possibile selezionare – per ogni cittadino – il proprio pronome di riferimento.