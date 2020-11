I primi problemi d’accesso al sito per il bonus mobilità

Il sito bonus mobilità per ottenere il 60% di contributi su un acquisto di una bici o di un monopattino elettrico dal valore massimo di 500 euro è già in difficoltà. C’erano timori per il clickday previsto per la giornata di oggi, timori che – in queste prime ore del mattino – sembrano essere confermati. Non tutti i cittadini, infatti, otterranno il contributo, ma soltanto quelli che riusciranno ad accedere all’inizio, prima che le risorse messe a disposizione dallo stato possano terminare. Il sito buonomobilità.it, al momento, risulta non accessibile.

LEGGI ANCHE > Anonymous si prende gioco degli attacchi hacker all’Inps

Sito bonus mobilità: cosa sta succedendo

L’accesso, inizialmente, era previsto per le ore 9 di questa mattina. Tuttavia, il sito non è stato particolarmente attivo e i pochi fortunati che riuscivano ad accedere si sono trovati di fronte a questa schermata:

Sito bonus mobilità: il grafico a torta con la distribuzione delle risorse

Nella schermata si sottolinea come l’accesso è stato reso disponibile dalle 9,30 (e non più alle 9 come inizialmente previsto) e che, di conseguenza, chi riuscirà a entrare nel sito verrà collocato in una sorta di sala d’attesa virtuale. Quest’ultima, tuttavia, non significa automaticamente che si avrà accesso al bonus mobilità, ma soltanto che si è ufficialmente in coda per presentare la domanda. Una coda che, in teoria, dovrebbe durare al massimo 20 minuti, il tempo di permanenza previsto all’interno del sito per effettuare tutte le procedure di compilazione della domanda.

Ma sui social network c’è già chi sta evidenziando come questi 20 minuti in realtà potrebbero trascorrere senza riuscire a effettuare la domanda. La somma integrale messa a disposizione è di 215mila euro (e sul sito c’è anche un meraviglioso grafico a torta che segnala la distribuzione delle risorse) e la platea d’accesso prevista è di circa 600mila persone: molto difficile, dunque, che tutti verranno accontentati.

Soprattutto con questi ritmi.