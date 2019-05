Report e l’inchiesta su Siri: «Comprò una palazzina con soldi provenienti da San Marino»

A instillare altri dubbi su Armando Siri, sottosegretario della Lega finito nell’occhio del ciclone per le indagini a suo carico con l’accusa di corruzione, è la trasmissione Report che svela i dettagli di un’operazione immobiliare molto particolare. Stando a quanto riportato dalla trasmissione, infatti, il sottosegretario che con il suo comportamento sta tenendo con il fiato sospeso il governo (Conte proporrà le sue dimissioni nel prossimo consiglio dei ministri), acquistò una palazzina a Bresso – per un totale di 585mila euro – attraverso soldi provenienti da una banca di San Marino.

Sigfrido #Ranucci al @Tg3Web: “Seicentomila euro da una banca di San Marino sono finiti sul conto di un notaio, usati da Armando #Siri per comprare una palazzina a Bresso (MI), intestata alla figlia. Il notaio ha segnalato l’operazione come sospetta”.#Report lunedì 21.20 @RaiTre pic.twitter.com/lCOsCajE0B — Report (@reportrai3) May 5, 2019

Il caso della palazzina di Bresso comprata da Siri

Il notaio che concluse la compravendita, stando ai documenti consultati dalla trasmissione di Sigfrido Ranucci che andrà in onda questa sera su Raitre, avrebbe fatto una segnalazione per i suoi sospetti all’autorità antiriciclaggio in seno alla Banca d’Italia. Armando Siri avrebbe acquistato questa palazzina di Bresso, nel Milanese, per la figlia. Essendo stata breve la trattativa, il futuro sottosegretario avrebbe beneficiato di un forte sconto su tutta l’operazione.

Il denaro per pagare l’immobile sarebbe arrivato direttamente dalla Banca Agricola Commerciale di San Marino. Una compravendita che il notaio ha segnalato come sospetta. Ma Armando Siri è sicuro della regolarità dell’operazione. Tanto da far sapere, con una nota, di voler querelare chi ha diffuso queste informazioni a suo modo di vedere false. «Acquisto regolare e trasparente – fa sapere il sottosegretario leghista -. Fornirò i particolari all’autorità giudiziaria qualora fosse necessario».

Le ipotesi di Report sulla palazzina di Siri

La puntata di Report con il caso della palazzina di Bresso andrà in onda questa sera, 6 maggio su Raitre. All’interno del servizio, si potranno ascoltare le interviste a Policarpo Perini, ex candidato sindaco con il movimento Italia Nuova fondato proprio da Siri, che ha condotto di persona la trattativa di compravendita. La teoria portata avanti dalla trasmissione di Raitre è che dietro questo acquisto possa esserci un’operazione di riciclaggio o di speculazione edilizia.

FOTO: ANSA/ALESSANDRO DI MEO