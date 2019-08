E Silvio Berlusconi diventa il miglior amico dei cani

La sua passione per i cani e per gli animali è risaputa. E oggi Silvio Berlusconi si guadagna la palma di “miglior amico dei cani”. È quanto emerge da un sondaggio lanciato da Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) e da Italia Animali e Ambiente tra circa 5mila proprietari di CANI. Stando a quanto fanno sapere le due associazioni, ben 2.200 intervistati avrebbero indicato proprio l’ex premier quando è stato chiesto loro di scegliere tra i vip un nome simbolo dell’amore per gli amici a quattro zampe. Berlusconi scavalcherebbe così la coppia Fedez Ferragni, seguito dal cantante Marco Carta, e da una schiera di vip variegati: Andrea Roncato, Elisabetta Canalis, Michelle Hunzker, Francesco Facchinetti e Maria De Filippi, J-Ax e l’attore Luca Zingaretti.

Del resto la passione del leader di Forza Italia per gli animali è cosa nota: l’ex premier non lesinò di schierarsi a fianco degli animalisti in una campagna a fianco dell’ex ministro del Turismo Brambilla nel 2013, così come sono note le sue uscite insieme all’immancabile “Dudù”. Ora arriva anche riconoscimento da parte degli appassionati cinofili.