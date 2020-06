La notizia dell’arresto di Giorgio De Stefano per una serie di reati legati alla ‘ndrangheta che, solo provar a elencarli, fanno rabbrividire ha gettato nello sconforto la compagna e neo mamma Silvia Provvedi. La ragazza che aveva ‘conosciuto’ il carcere quando stava con Fabrizio Corona e in quanto convivente lo andava a trovare a San Vittore è diventata mamma lo scorso weekend e domenica è tornata a casa col suo Giorgio e la loro piccola e neonata Nicole.

Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano, il video esclusivo delle ultime vacanze a Dubai

In questo video, le immagini delle loro lussuose vacanze tra Dubai e Ibiza (dove De Stefano era molto attivo con una serie di attività professionali). In questi frame, risalenti a qualche giorno fa, non sembrava si potesse presagire l’evoluzione della vicenda personale di Giorgio De Stefano.

Al momento Silvia ha bloccato i commenti sotto il profilo Instagram e ha scelto il silenzio. Nell’aria tra i due, dopo il parto, c’erano le nozze a Milano. Un sogno che per un lungo tempo, leggendo le carte dell’inchiesta che ha coinvolto – oltre a Giorgio De Stefano – altre 21 persone che gli inquirenti ritengono appartenere ai clan attivi a Reggio Calabria, resterà tale.

Sui social network e tra i fan di Silvia Provvedi – in tanti le avevano fatto i complimenti per essere diventata mamma – si chiedono cosa le succederà, quale sarà l’evoluzione della sua vita e chi scriverà le pagine del suo futuro e della sua bimba.