Zuckerberg annuncia tre nuove funzionalità di sicurezza di WhatsApp

Ci sono tre nuove funzionalità di sicurezza per WhatsApp. Ad annunciarle è Mark Zuckerberg in persona: il CEO di Meta ha pubblicato un post su Facebook in cui ha anticipato le novità che gli utenti del popolare servizio di messaggistica istantanea si troveranno a gestire nei prossimi giorni. Le tre funzionalità andranno in una direzione ben precisa: una maggiore tutela della riservatezza della conversazione e della propria presenza all’interno dei gruppi. Questo per rispondere a delle esigenze che erano state fatte presenti più e più volte dagli utenti: un feedback che il team di Meta che si occupa di WhatsApp ha deciso di raccogliere, cercando di venire incontro alla propria community.

Sicurezza su WhatsApp, Mark Zuckerberg annuncia tre nuove funzionalità

«Nuove funzionalità per la privacy in arrivo su WhatsApp – ha scritto Zuckerberg su Facebook -: esci dalle chat di gruppo senza avvisare tutti, controlla chi può vedere quando sei online e impedisci gli screenshot per i messaggi che si possono visualizzare una sola volta. Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i tuoi messaggi e mantenerli privati e sicuri come le conversazioni faccia a faccia».

Insomma, la gestione dei gruppi di WhatsApp sarà molto diversa nei prossimi giorni. Si potrà abbandonare una conversazione di gruppo senza che “l’uscita dal gruppo” sia annunciata urbi et orbi – come avviene adesso – da una etichetta che si interpone tra i vari messaggi della stessa conversazione. Inoltre, Zuckerberg dà seguito a una informazione che era già circolata nei giorni scorsi: il fatto di impedire ad alcune persone di capire quando si è online o quando ci si è collegati per l’ultima volta su WhatsApp potrà essere impostato in maniera selettiva (e non in maniera esclusiva). Infine, l’aggiornamento più importante, legato anche a una nuovissima funzionalità che WhatsApp ha introdotto da poco, quella delle foto e degli altri contenuti multimediali che sono impostati per “autodistruggersi” dopo che sono stati visualizzati una prima volta: non ci saranno screenshot che potranno conservare a lungo questi materiali, rendendo così – di fatto – vana la ratio che aveva portato WhatsApp a introdurre questa funzionalità.