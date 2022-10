Sicurezza online, governo Gb criticato per il ritardo della legge

Il governo britannico è stato criticato per aver messo in pericolo i bambini non avendo approvato il suo disegno di legge sulla sicurezza online, dopo aver confermato che il cambio di primo ministro aveva causato l’ennesimo ritardo alla proposta di legge. È quanto si legge su un articolo online pubblicato dal Guardian.



Senza una data nota per quando il disegno di legge tornerà alla Camera dei Comuni, i gruppi per la sicurezza di Internet hanno avvertito che qualsiasi ulteriore ritardo continuerebbe a mettere a rischio i bambini. «Ogni giorno in cui questa legislazione cruciale viene ritardata è un altro giorno che le immagini di bambini vittime di abusi sessuali si diffondono ulteriormente online. Questa è la realtà», ha affermato Susie Hargreaves, amministratore delegato della Internet Watch Foundation, che collabora con la polizia e le piattaforme di social media per mantenere offline le immagini di abusi sui minori. «I nostri analisti della hotline vedono le conseguenze e l’anno scorso hanno rimosso da Internet più immagini e video di bambini vittime di abusi sessuali e stupri che mai. Dobbiamo vedere un calendario chiaro di quando questo disegno di legge andrà avanti, per dare alle vittime la fiducia che questo disegno di legge è ancora una priorità del governo. Le forze dell’ordine, le aziende tecnologiche e gli enti di beneficenza stanno lavorando duramente per mantenere Internet sicuro, ma hanno bisogno di certezze. Ritardare l’approvazione di questo disegno di legge lo pregiudicherebbe». Il disegno di legge doveva tornare alla Camera dei Comuni la prossima settimana, ma è stato ritirato dall’agenda parlamentare a causa del caos che circonda le dimissioni di Liz Truss da primo ministro. In precedenza era stato programmato per la fine dell’estate, ma è stato poi posticipato all’autunno a causa del caos che ha circondato le dimissioni di Boris Johnson da primo ministro. Lucy Powell, segretario di stato ombra per il digitale, la cultura, i media e lo sport (DCMS), ha condannato il ritardo. «È vergognoso che uno dei primi atti del governo di Rishi Sunak sia quello, ancora una volta, di ritirare il disegno di legge sulla sicurezza online». Sulla scia dell’inchiesta di Molly Russell, la necessità di una regolamentazione urgente non è mai stata così chiara, eppure, incredibilmente, questo governo non può decidere se vuole mantenere i bambini al sicuro online. Questo disegno di legge non deve essere vittima di un altro sporco affare dietro le quinte del nuovo Primo Ministro. La scorsa settimana, il Labour si è offerto di lavorare con il nuovo segretario alla cultura, per portare a termine le fasi finali di questo disegno di legge. Un’offerta che ha accettato. Ogni settimana che passa costa vite umane e ha un enorme tributo su coloro che sono colpiti da abusi, trolling, truffa e algoritmi che incoraggiano l’autolesionismo e il suicidio. Originariamente chiamata “disegno di legge sui danni online”, le radici della legislazione risalgono a un primo ministro più lontano, a Theresa May, ed è stata concepita quando Matt Hancock era segretario del DCMS. Nei cinque anni trascorsi da allora, è stato plasmato e rimodellato per diventare quello che l’esperto di sicurezza informatica Ross Anderson ha definito un “mostro legislativo tentacolare”. Tuttavia, non tutti erano arrabbiati per il ritardo. Jim Killock, il direttore esecutivo dell’organizzazione di campagne sulla privacy Open Rights Group, ha affermato che il ritardo è stata un’opportunità per un “ripensamento completo”. «Questo disegno di legge minaccia 40 milioni di utenti di WhatsApp e altri messenger con la sorveglianza costante dei loro messaggi privati», ha aggiunto Killock. «Creerà una cultura di censura quotidiana che rimuoverà in modo sproporzionato i contenuti dalle comunità vulnerabili, svantaggiate e minoritarie mentre pretendono di proteggerle».

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]