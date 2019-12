Sharon Osbourne ha licenziato un suo assistente dopo averlo obbligato ad entrare nella casa in fiamme

Che la famiglia Osbourne sia alquanto eccentrica e particolare non è un segreto. Così come le stranezze che accadono nella casa di Sharon e Ozzy: e dove non arrivano le telecamere dei reality o della stampa, arrivano le loro dichiarazioni in prima persona. Sharon durante lo speciale natalizio di Would I Lie To You? ha raccontato ad esempio di come e perché ha licenziato il suo assistente: riguarda una casa in fiamme, un cane con una maschera di ossigeno e uno strano senso dell’umorismo.

Tutto nasce da una candela lasciata accesa da Ozzy e Sharon Osbourne, che dà il via ad un incendio ed ad una serie di curiosi eventi. Sharon ha raccontato in una intervista che una notte lei e Ozzy sono stati svegliati dall’allarme antincendio. Sharon ha continuato spiegando che Ozzy era andato al piano di sotto per controllare, e parte dei suoi capelli e della vestaglia da notte avevano preso fuoco. In preda alle urla, Sharon nel tentativo di spegnere il fuoco lo ha prima colpito con un magazine, poi ha optato per un risolutivo spintone in piscina.

Dopo di che, Sharon ha espresso preoccupazione per le opere d’arte che erano rimaste nella loro dimora, e di aver ordinato al suo assistente di entrare e salvare il più possibile. Ordine che il ragazzo non aveva chiaramente preso sul serio, ma Sharon ha reso chiaro e tondo che non avrebbe accettato un no come risposta e gli ha persino tolto la maschera d’ossigeno per darla al suo cane. «Come ti permetti – gli ha detto – Tu lavori qui e ora porti fuori più dipinti possibile».

Tutto finisce bene, e Ozzy e Sharon si ritrovano a ricordare l’accaduto, buttandola sul ridere, sopratutto per la maschera d’ossigeno consegnata all’inquilino a 4 zampe. L’assistente però ha controbattutto: «Non vedo cosa ci sia di così divertente, credo di aver riportato danni ai polmoni». «Se non credi che sia divertente, credi che questo lo sia? sei licenziato» ha risposto Sharon.

