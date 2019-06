La cantante Shakira Isabel Mebarak Ripoll è finita davanti al giudice di Barcellona con l’accusa di frode fiscale. La popstar avrebbe evaso una somma di 14,5 milioni di euro. Nonostante avesse patteggiato il versamento di 20 milioni di euro di tasse, il processo contro di lei va avanti.

Shakira in tribunale: l’accusa è di frode fiscale

Shakira non avrebbe dichiarato, e quindi evitato di pagare le tasse, 14,5 milioni di euro al fisco spagnolo, dove è residente dal 2011. La sua residenza fiscale però, risultava ancora alle Bahamas fino al 2015. Secondo i magistrati spagnoli non si sarebbe trattato di una distrazione, ma di un trucchetto escogitato dalla cantante di origini libanesi insieme al suo consulente finanziario statunitense. I due sono infatti accusati di sei reati, tra cui figura una tra cui presunta e falsa dichiarazione in merito alla residenza. I difensori di Shakira sostengono infatti che nel periodo contestato, la cantante non abbia mai passato più di sei mesi consecutivi in Spagna, e che per questo non fosse diventato necessario spostare la residenza fiscale e quindi dichiarare i redditi.

Shakira e la residenza fiscale

Il problema riscontrato dai giudici sarebbe legato alla residenza fiscale di Shakira che fino al 2015 era registrata alla Bahamas. Shakira però dal 2011 vive in Spagna insieme al marito Gerard Piqué, e secondo l’accusa non avrebbe versato le tasse nel nuovo paese. La difesa però sostiene che Shakira non abbia mai trascorso più di sei mesi consecutivi nel paese iberico, per cui non era tenuta a pagare le imposte sul reddito al Tesoro madrileno. Inoltre, secondo la strategia di difesa, il 96% dei guadagni sarebbero provenienti da paesi esteri. Una difesa contestata dai magistrati iberici che sottolineano la volontà dell’ex madrina dei mondiali di «non voler pagare le tasse» pur essendo consapevole di aver «vissuto regolarmente in Spagna e che è rimasta in questo paese per gran parte dell’anno, a parte i suoi viaggi per adempiere ai suoi impegni e attività professionali di svago».

(Credits immagine di copertina: facebook Shakira)