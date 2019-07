Rissa in tv tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini | VIDEO

Una vergognosa pagina di televisione è andata in scena questa sera su Rete4. Ospiti di Stasera Italia, oltre alla giornalista Maria Giovanna Maglie, anche altre due personalità di spicco a livello politico ed editoriali: Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Nel bel mezzo della trasmissione, al termine di un duello dialettico dai toni accesi (come spesso capita a questi due personaggi) sono volati insulti, minacce e non solo. Alla fine Sgarbi contro Mughini si è concluso con i due che sono venuti alle mani.

Anzi, alle sedie. Dopo che Vittorio Sgarbi aveva alzato i toni rivolgendosi a Giampiero Mughini, quest’ultimi ha iniziato a minacciarlo: «Questo lo prendo a pedate». Da lì la situazione è degenerata con i due che si sono alzati e si sono affrontati faccia a faccia, partendo dal sollevare le proprie sedie prima di proseguire in un incontro ravvicinato.

Sgarbi contro Mughini, rissa a Stasera Italia

I due sono venuti poi alle mani, nonostante il tentativo di separarli del conduttore Giuseppe Brindisi (che guida Stasera Italia insieme alla giornalista Veronica Gentile) e l’intervento di un cameraman che trascinato via Giampiero Mughini. Il tutto è partito da una discussione sulla questione dei presunti fondi russi alla Lega. Secondo il sindaco di Sutri (e parlamentare eletto con Forza Italia), le indagini della Procura contro Savoini sarebbero un crimine, contraddicendo il pensiero dello scrittore e opinionista.

Sgarbi ha poi incalzato: «Sono indagini politiche di magistratura corrotta. Corrotta! Corrotta!». Mughini, interrotto, ha alzato ancor di più i toni: «Gradirei che non mi rompessi i coglioni». Poi l’escalation: «Non romperli tu a me, testa di cazzo! È imbarazzante parlare con una testa di cazzo. Sei una merda, pagata da Berlusconi, per di più. E stai qua a parlare dei giudici». Mughini ha risposto definendolo «miserabile», prima della scena che tutti abbiamo visto.

Le scuse dei conduttori

E il duello Sgarbi contro Mughini si è concluso con parolacce e un servizio su Beppe Grillo partito mentre in studio continuava la discussione. Alla fine è stato proprio il giornalista, opinionista e scrittore siciliano ad abbandonare in polemica lo studio. A fine trasmissione i due conduttori hanno chiesto scusa per l’accaduto, con Maria Giovanna Maglie che – seduta sulla sedia dello studio di Rete – ha invitato Brindisi e Gentile a non rammaricarsi perché quella rissa stile wrestling ha aiutato sicuramente in termini di ascolti. Sarà, ma agli occhi degli spettatori è stato uno spettacolo incedente. L’ennesimo offerto dalla televisione italiana.

