La finalista di Miss Italia Sevmi Tharuka Fernando ha ricevuto attacchi razzisti

Lei è nata a Padova e concorre a Miss Italia con la fascia di Miss Rocchetta Veneto. Sevmi Tharuka Fernando, 20 anni, ha i genitori originari dello Sri Lanka. Sono arrivati in Italia ben 30 anni fa. Lei è nata nel nostro Paese, è andata a scuola, è diplomata come estetista e lavora come modella per un salone di bellezza. Ma quando è stata resa nota la sua partecipazione alla fase finale di Miss Italia – che andrà in scena su Raiuno venerdì prossimo – non sono mancati gli insulti e le offese razziste.

Sevmi Tharuka Fernando, le offese razziste

Sevmi Tharuka Fernando ha infatti rivelato di aver ricevuto messaggi che suonano più o meno in questo modo: «Non rappresenti la bellezza italica perché sei nera». Uno stereotipo vecchio e offensivo, anche perché il concorso di Miss Italia sta cercando sempre di più di percorrere la strada dell’inclusione. Anche quest’anno, infatti, oltre al Sevmi, saranno altre due le concorrenti che provengono da famiglie di origini straniere.

La risposta di Sevmi Tharuka Fernando

«Partecipo al concorso anche per abbattere queste discriminazioni e continuo per la mia strada – ha detto la giovane concorrente al Corriere del Veneto -. Se qualcuno mi critica significa che sono stata notata tra le tante. Cosa ho risposto? Ignoro questi attacchi, perché credo che chi è così tarato non cambierà mai idea. Me ne infischio e vado avanti».

Denny Mendez, prima Miss Italia di colore, ha sostenuto apertamente Sevmi Tharuka Fernando, inviandole il suo in bocca al lupo sul suo account Instagram. Un messaggio semplice che, tuttavia, ha riempito di gioia la ventenne. Sa un po’ di passaggio di consegne, con la speranza che Sevmi dia un calcio ai pregiudizi e faccia tanta strada nella serata conclusiva di Miss Italia.

FOTO dall’account Instagram di Sevmi Tharuka Fernando