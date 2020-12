Il TG1 fa un servizio per dire che gli oroscopi non avevano previsto la pandemia

Le stelle mentono? Oppure gli esperti non sono stati in grado di leggerle? Sembrano domande inutile e, invece, è quello che è andato in onda domenica sera nell’edizione delle 20 (quindi la principale della giornata) del Tg1. Insomma, le rete ammiraglia delle televisione pubblica ha deciso di trasmettere – nella sua edizione più seguita – un servizio in cui si tenta di capire perché gli oroscopi del 2020 (i classici, quelli che si pubblicano alla fine dell’anno precedente) non abbiano previsto la pandemia Covid.

Il servizio Tg1 oroscopo pandemia è anche costruito molto bene: dagli spezzoni di vari film, cartoni animati e sketch comici si passa all’intervista a Stefano Bagnasco, fisico del Cicap (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudo-scienze) che, di fatto, smentisce in toto il cuore centrale del servizio mandato in onda dallo stesso telegiornale della rete ammiraglia della televisione pubblica.

Servizio Tg1 oroscopo pandemia, in onda nell’edizione delle 20

Bagnasco, infatti, sottolinea come non si possa leggere tra gli astri alcuna previsione per quel che concerne eventi nefasti. E porta a sostegno di questa tesi anche la bufala dei testi di Nostradamus che avrebbero previsto la pandemia da Covid quest’anno. Insomma, tutte interpretazioni libere che nulla hanno a che vedere con la realtà e i manoscritti. E, aggiungiamo noi, stesso discorso vale per la fine del mondo del 21 dicembre 2012 secondo il famoso calendario Maya.

Servizio Tg1 oroscopo pandemia che smentisce se stesso

Insomma, alla fine quell’abbaglio delle stelle (con cui è stato presentato il servizio, andato in onda prima dei consigli per il menu natalizio) non viene confermato perché è impossibile prevedere una pandemia in base agli allineamenti dei pianeti ed eventi simili. Eppure è andato in onda, alle 20, su Rai1.

