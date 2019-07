La Juventus ricomincia da Parma. Sarà proprio al Tardini la prima di campionato della stagione di Serie A 2019/2020 per i campioni in carica e detentori dello scudetto. La squadra bianconera di Maurizio Sarri e di Cristiano Ronaldo non è attesa a un debutto semplicissimo, viste le grandi cose che i ducali hanno dimostrato nello scorso campionato, ottenendo una salvezza più che tranquilla, trascinati dal confermato bomber Roberto Inglese.

Calendario Serie A 2019/2020: la prima partita

Più difficile il compito per la squadra che l’anno scorso si è piazzata al secondo posto in classifica. Il Napoli, alle prese con la telenovela James Rodriguez, intento conosce il suo destino. Sapeva di dover giocare le prime due partite fuori casa, visti i lavori che dovranno essere ultimati al San Paolo: gli azzurri di Carlo Ancelotti se la vedranno con la nuova Fiorentina di Vincenzo Montella, una squadra che ha recentemente cambiato proprietà (l’americano Rocco Commisso ha sostituito i Della Valle) e che sta cambiando identità, pur ripartendo dal suo gioiellino Federico Chiesa.

L’Inter invece debutterà in casa: i nerazzurri – che hanno cambiato allenatore e hanno scelto Antonio Conte per la loro panchina – affronteranno i neopromossi del Lecce. Un impatto shock con la nuova serie A per i salentini, che andranno a disputare il loro primo incontro nella scala del calcio, allo stadio Giuseppe Meazza. La Roma se la vedrà in casa con il Genoa, mentre la Lazio verrà ospitata dalla Sampdoria. L’Atalanta, alla sua prima stagione da Champions League (e con il calendario della sua Serie A che si regolerà di conseguenza) affronterà la Spal a Ferrara. Il Milan di Giampaolo affronterà invece l’Udinese furi casa.

Calendario Serie A 2019/2020: tutti gli altri match

Un big match così alla seconda giornata di campionato, poi, nessuno se lo aspettava, figuriamoci due. Il 1° settembre, a mercato non ancora concluso (le operazioni termineranno soltanto il giorno successivo) ci sarà il grande big match degli ultimi anni della Serie A, la sfida infinita tra Juventus-Napoli, con i bianconeri che affronteranno la partita tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Non solo: in quella stessa giornata andrà anche in scena il derby di Roma tra Roma e Lazio.

