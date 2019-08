Open Arms, aperto un fascicolo per sequestro di persona

Sarà anche un atto dovuto, visto che questa mattina i legali della Open Arms avevano presentato un esposto per sequestro persona. Ma l’apertura di un fascicolo da parte della procura di Agrigento segna inevitabilmente un altro capitolo giudiziario nella continua querelle tra governo italiano e ong. Così come accaduto per la Sea Watch, la procura di Agrigento procederà nell’indagare sugli eventuali estremi per un sequestro dei 134 (ma nei giorni scorsi erano 147) migranti a bordo dell’imbarcazione della ong spagnola.

Sequestro persona, aperto un fascicolo su Open Arms

E mentre la situazione a bordo precipita, i magistrati si mettono al lavoro. Nella seconda metà di agosto e per tutto il periodo successivo, dovranno raccogliere degli elementi per capire se – come sembra – nella vicenda Open Arms ci siano state delle violazioni palesi.

Le tappe giudiziarie della vicenda Open Arms

Le tappe che hanno accompagnato questa vicenda sono state scandite da diverse decisioni dei tribunali: tra queste, quella del Tar del Lazio che aveva annullato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane e quella del tribunale dei minori di Palermo che aveva equiparato la questione della Open Arms a un respingimento.

I legali della ong spagnola, già questa mattina, avevano chiesto di procedere per sequestro di persona, violenza privata e abuso in atti d’ufficio. La Procura, ora, ha aperto un’inchiesta proprio con queste ipotesi di reato, mentre sta valutando come intervenire. Al momento, il fascicolo aperto è contro ignoti. Ma i precedenti – si veda la vicenda Sea Watch – non sono incoraggianti per il governo italiano e per i suoi rappresentanti, come il ministero dell’Interno, che hanno avuto un ruolo nel blocco imposto alla nave della ong spagnola.