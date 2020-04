L’ex sindaco di Pisa mostra il commento di una senatrice della Lega su Anpi e coronavirus: «Il virus adora gli anziani»

Marco Filippeschi, ex sindaco di centrosinistra di Pisa, ha mostrato una serie di post collegati alla Lega cittadina in merito alle manifestazioni del 25 aprile. Alessandro Bargagna, capogruppo della Lega in consiglio comunale, aveva protestato per il permesso concesso all’Anci di partecipare alle manifestazioni per commemorare la Liberazione. La senatrice del Carroccio eletta a Pisa, Rosellina Sbrana, commenta in maniera ironica e davvero di pessimo gusto.

Senatrice Lega e il commento sul covid che adora gli anziani

Ma procediamo con ordine. Il capogruppo della Lega aveva scritto che, in un periodo in cui si impedisce ai parenti dei defunti di partecipare ai funerali dei propri cari, si permette invece a quelli dell’Anpi di partecipare a iniziative pubbliche: «Vi rendete conto che siamo in dittatura?» – aveva scritto Bargagna. Il suo post è stato evidenziato, appunto, dall’ex sindaco di centrosinistra Marco Filippeschi, molto critico con il livello di questo stesso comunicato.

Ma a peggiorare le cose ci ha pensato la senatrice della Lega eletta nell’ex repubblica marinara. Rosellina Sbrana ha infatti ironizzato sull’anzianità degli iscritti all’Anpi e sul tasso di letalità del coronavirus: «Dovrebbero sapere – ha scritto – che il covid adora gli anziani». Anche questo post è stato ripreso da Filippeschi:

L’ex sindaco di Pisa l’ha definita una vera e propria gara a chi la spara più grossa tra i leghisti. E, in effetti, questo riferimento sottinteso al destino delle persone che parteciperanno alla manifestazione per il 25 aprile (che prevede, come da indicazioni del governo, la partecipazione delle autorità cittadine e di un membro della locale sezione dell’Anpi) sembra essere davvero di pessimo gusto.