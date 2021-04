Selena Gomez ha capito (meglio di molti altri) che Draghi non ha i social

Se si fa eccezione per le reazioni in Spagna (Selena Gomez ha cercato di coinvolgere nella sua iniziativa anche Pedro Sanchez), nessun altro Paese ha interagito maggiormente con il tweet della cantante e attrice (ex Disney Channel) rispetto all’Italia. Selena Gomez ha infatti chiesto a Mario Draghi – così come ad altri leader del pianeta – di riservare le dosi in eccedenza di vaccino anti-Covid ai Paesi che non possono permettersele. Un’iniziativa globale, che si concretizzerà nel concerto Vax Live, che verrà registrato presso il So-Fi Stadium di Los Angeles e che punterà a sensibilizzare il mondo intero sul tema della necessità delle vaccinazioni. Selena Gomez sarà il volto internazionale di rappresentanza proprio per questo evento.

Selena Gomez ha twittato, chiedendo il parere di Mario Draghi

Per questo, la cantante sta taggando i leader internazionali nei suoi tweet, sperando di coinvolgerli in questa iniziativa. Informata molto bene sulla comunicazione politica e istituzionale italiana, Selena Gomez ha evitato di taggare account fake di Mario Draghi – che non ha i social, come vi abbiamo spiegato più volte, ma che è diventato il personaggio che ha raccolto un gran numero di account civetta soprattutto nell’ultimo periodo -, preferendo rivolgersi direttamente all’account istituzionale di Palazzo Chigi.

Want to help end the pandemic once and for all? Join me and let’s ask world leaders like Italy’s Prime Minister Mario Draghi to donate their extra COVID-19 vaccine doses to the people who need them most. @Palazzo_Chigi -can we count on you? #VaxLive — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

Insomma, la Gomez ha compreso – molto più di tanti utenti dei social italiani, che continuano a rispondere agli account fake come se fossero reali – la strategia comunicativa del presidente del Consiglio, meno personalistica possibile e più legata ai canali ufficiali e istituzionali. In ogni caso, le parole di Selena Gomez sono state particolarmente avversate dagli utenti italiani, che lamentano l’assenza di dosi nel Paese. Tra no-vax e nazionalisti del vaccino, sui social network, non c’è davvero da essere ottimisti.

