Giuseppe Conte ha ricevuto Sandra Milo che si era incatenata davanti a Palazzo Chigi

Nel pomeriggio del 27 maggio, l’attrice Sandra Milo incontra Conte dopo una lunga protesta in piazza Colonna a sostegno degli autonomi del mondo dello spettacolo. L’87enne si era incatenata davanti a Palazzo Chigi, sede del governo, per chiedere delle misure concrete a sostegno di tutto quel settore che, vista l’emergenza coronavirus e visto il blocco delle produzioni, si è ritrovato in ginocchio dall’oggi al domani. Nei giorni scorsi c’erano state molte critiche per l’impegno del governo a favore degli autonomi del mondo dello spettacolo, accompagnate da promesse e da una frase – pronunciata da Giuseppe Conte nel corso della sua conferenza stampa di presentazione dell’ultimo dpcm – in cui si diceva che «le persone del mondo dello spettacolo fanno tanto per farci divertire».

Sandra Milo incontra Conte

Un’affermazione che è stata considerata molto riduttiva da ampi settori del mondo dello spettacolo, dal cinema al teatro. Tuttavia, Sandra Milo – che con queste premesse aveva iniziato la sua protesta davanti a Palazzo Chigi – aveva affermato: «Conte è un politico di grandissima qualità, è un politico d’altri tempi, alla Pietro Nenni, ci ascolti. Noi chiediamo di essere ascoltati con grande civiltà».

Il presidente del Consiglio, venuto a sapere di quanto stava accadendo all’esterno del palazzo, ha accettato di ricevere Sandra Milo che, ai microfoni della troupe di Tagadà La7 presente sul posto, ha affermato velocemente: «Conte è un grande uomo» – prima di entrare a Palazzo Chigi.